POLITICÓN: Protagoniza Edna Dávalos desfiguro contra bancada de Morena

I. DETALLE Un aspecto relevante en la estrategia que el gobierno de Donald Trump está utilizando para “ablandar” al de México, dicen los que le entienden al tema, es el relativo a lanzar acusaciones “en bola”. Y es que cuando se acusa a un grupo, y no solamente a un individuo, lo que se hace es generar una especie de competencia entre los acusados para ver quién canta primero. Porque la regla más importante del juego es: el primero en “cooperar” recibe los mayores beneficios. El asunto aplica, se dice, a los casos de Américo Villarreal y Alfonso Durazo, quienes tendrían una visa especial para cruzar a Estados Unidos, la cual habrían recibido por “estar cooperando”. II. EFECTO E incluso si eso no fuera cierto, comentan los especialistas, el punto es que la difusión de la especie siembra la desconfianza, pone nerviosos a los aliados y, casi siempre, termina fracturando incluso aquellos lazos de complicidad que se consideran invulnerables. ¿Funcionará la fórmula con los nuevos señalados o van a resistir los embates provenientes de Washington? Por lo pronto, lo que puede decirse es que la estrategia descrita funcionó en el caso de Rocha Moya.

III. PARA RIPLEY Como lo adelantamos en este espacio, el pleno del Congreso del Estado, que preside la tricolor María del Mar Treviño Garza, aprobó ayer “extender” el mandato de quienes fueron designados, hace siete años, como titulares de los órganos internos de control del Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado. Lo interesante es el argumento utilizado por la propia diputada Treviño para justificar por qué no se lanzó la convocatoria hace meses –como era obligado– a fin de ratificar o sustituir a quienes ayer se les extinguió la beca... ¡perdón!, el nombramiento... IV. AUNQUE USTED NO LO CREA “...sabemos que es obligación de todos los diputados, de los 25 diputados, estar pendientes de esta fecha (la de conclusión de las designaciones)”, dijo Treviño. O sea que, como a nadie se le ocurrió anotar en su agenda el asunto, pues todos son culpables de que se hayan vencido los nombramientos. La argumentación de la diputada tricolor queda para la historia, pero también el silencio del resto de la Legislatura ante el hecho.

V. PAPELÓN Y de los trabajos del Congreso hablando, la que dio la nota del periodo de sesiones fue la ramosarizpense Edna Dávalos quien, debido a que un grupo de asistentes a la sesión le impidió polemizar con su némesis, Antonio Attolini, decidió abandonar el recinto, no sin antes dirigirse a las curules de la bancada de Morena e increparlos a grito abierto y advertirles que ella también puede llevar acarreados a las sesiones del pleno para que les griten. El desfiguro de la tricolor incluso provocó que la líder de la bancada morenista, Magaly Hernández, generalmente mesurada en sus intervenciones, realizara un airado reclamo a Dávalos... aunque ella ya no estaba para escucharlo. VI. PLAN CON MAÑA Resulta obligado decir, respecto del episodio citado –el cual incluso provocó la suspensión momentánea de la sesión–, que este fue provocado por un grupo de personas claramente acarreadas por los hermanos Antonio y Tania Flores Guerra, quienes, todo indica, decidieron acudir preparados para “defender” al primero de ellos en caso de que se intentara sancionarle por sus ausencias de las últimas semanas. Fueron a provocar... y al menos con Edna Dávalos lograron su cometido.

VII. AMBIENTE CALIENTE A unas horas de que se instalen las casillas para recibir los votos de los electores coahuilenses, la Fiscalía de Federico Fernández Montañez informó que ha recibido más de una docena de denuncias por presunta “intimidación electoral” y que ello había derivado, al menos hasta ayer, en el arresto de dos personas a quienes se considera probables responsables de actos delictivos en materia electoral. Uno de los detenidos es residente de la Región Laguna y el otro de la Sureste, aunque también se informó de la denuncia de hechos similares en Monclova. Aparentemente, los perpetradores estarían usando papelería apócrifa de instancias federales para intimidar. VIII. LO DE SIEMPRE... Y aunque no se proporcionaron mayores datos, los enterados del tema nos aseguran que se trata del clásico caso de “intimidación mutua” que las estructuras partidistas efectúan en las horas previas a la jornada electoral para intentar inhibir el despliegue de operadores durante la jornada electoral. Cabría esperar que el asunto se mantenga bajo control y se conjure cualquier riesgo de que el proceso se empañe.

IX. DE TERROR Quienes por estos días han visitado el aeropuerto de Monterrey, porque salen o llegan de viaje, particularmente en horas de la noche, afirman que el congestionamiento vial que se registra, debido a la intensificación de las obras alrededor de la terminal aérea, les ha implicado una hora, cuando menos, para llegar y/o salir del lugar. Y es que si alguien tenía dudas hace algunas semanas, hoy está claro que la administración de Samuel García, aunque ha pisado el acelerador, no logrará terminar los trabajos que realiza en el aeropuerto. La gran pregunta es si el caos vial que hoy se vive allí va a seguir durante la justa futbolera...