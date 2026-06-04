Feminicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, provoca manifestaciones en Argentina

Agostina Vega, de 14 años, fue reportada como desaparecida en la provincia de Córdoba, Argentina; de acuerdo con el reporte, la adolescente salió de su domicilio el sábado 23 de mayo, día en el que fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la casa de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años; una semana después fue encontrada sin vida. El sujeto, que se encuentra detenido desde el pasado miércoles 27 de mayo, confesó haber estado presente en el terreno ubicado al sur de la ciudad de Córdoba, donde el 30 de mayo fueron encontrados los restos humanos durante un enorme operativo policial búsqueda de Vega. “Con sumo dolor debo decirles que hemos encontrado restos humanos que le diría que en 98% de posibilidad sean de Agostina. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta respecto de su identidad”, expresó el fiscal Héctor Garzón en una conferencia de prensa.

Las cámaras de seguridad captaron a Vega ingresando a la casa de Claudio Barrelier, el taxista que la llevó hasta el lugar señaló que la joven, que estaba sola, había mencionado que se encontraría con el novio de su madre “para prepararle una sorpresa (...) cuando llegó ella se bajó con total confianza, caminando como si fuesen conocidos muy cercanos”. Vecinos, familiares y ciudadanos de la ciudad de Córdoba se movilizaron hacia el centro de la ciudad para reclamar por la aparición de la adolescente. La desaparición de Vega se convirtió en un asunto nacional tras lanzarse cuatro días después de la desaparición la Alerta Sofía, el cual es un sistema de búsqueda urgente de niños y adolescentes cuya vida se considera en peligro inminente. La abuela de la niña, Elizabeth Fernández, denunció ante la prensa de Argentina la inacción policial tras la denuncia de la familia por la desaparición de su nieta y, entre lágrimas, agregó “fue y sigue siendo una tortura porque a mi nieta la mataron y la siguen matando”. Sin embargo, los datos fueron cuestionados por organizaciones feministas, ya que sostienen que las estadísticas judiciales no recogen todos los casos y que hubo al menos 71 víctimas más. MOVILIZACIONES ‘NI UNA MENOS’ Miles de argentinas se movilizaron el 4 de junio en ciudades de todo el país en un nuevo aniversario del movimiento ‘Ni una menos’, con consignas contra el Gobierno de Javier Milei y pedidos de justicia por el reciente feminicidio de Agostina Vega. Mujeres, en su mayoría, se reunieron con pancartas y banderas en las inmediaciones del Congreso Nacional en Buenos Aires, así como en las zonas céntricas de importantes ciudades como San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y Mar del Plata.

“Cada 31 horas un varón mata una piba (chica). Estamos hartas”, mujeres de todas las edades colmaron las calles para reclamar durante el undécimo aniversario de la primera marcha del ‘Ni una menos’, colectivo nacido en 2015 -este año convocaron con el lema: “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”-. Organizaciones feministas denuncian que desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023, el presupuesto destinado a la prevención y erradicación de la violencia de género fue recortado y las áreas que se ocupaban del diseño y ejecución de las políticas públicas fueron desmanteladas o cerradas. Un informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, realizado en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, detalla que entre el 1° de enero y el 24 de mayo del 2026 hubo 99 víctimas letales de violencia machista en Argentina: 83 feminicidios, 8 feminicidios vinculados, 4 instigaciones al suicidio y 4 asesinatos de personas transgénero. DESPIDEN A AGOSTINA Familiares y allegados de Agostina Vega fueron los únicos que asistieron este jueves al sepelio, celebrado en la más estricta intimidad; el cortejo fúnebre partió cerca de las 11:00 hora local desde una funeraria y hacia el cementerio Los Álamos, en las afueras de la ciudad donde ocurrieron los hechos. La zona permaneció bajo un operativo policial y vallada para limitar el ingreso de personas ajenas al entorno cercano. La familia materna había solicitado postergar el velatorio a la tarde miércoles para poder participar en la movilización del movimiento ‘Ni una menos’, en reclamo de justicia por Agostina y contra la violencia de género. Los abuelos de la adolescente encabezaron la marcha en Córdoba, una de las numerosas manifestaciones convocadas en Argentina para exigir justicia por este feminicidio.

BARRELIER TENÍA ANTECEDENTES Y COMPLICE ES DETENIDO Claudio Barrelier, el hombre detenido, tenía antecedentes: en 2025, se le denunció por la privación ilegítima de la libertad una mujer que salió corriendo de su casa desnuda y pidiendo ayuda, fue detenido durante 20 días, pero quedó libre tras pagar una fianza; recientemente la mujer contó que, luego de ingresar al hogar de Barrelier, el hombre tomó un arma y le exigió que se sentara en la cama y se sacara la ropa, la ató de pies y manos, le tapó la boca, hasta que pudo escapar. Además, este jueves se detuvo a Osvaldo Fassetta, de 47 años, un hombre que residía en la vivienda de barrio Cofico donde se cree que ocurrió el crimen contra la adolescente; quien sería imputado por el delito de encubrimiento agravado. Horas antes, el sujeto había brindado varias entrevistas a la televisión, encapuchado y de espaldas a la cámara, en las que aseguró haber convivido en la casa y haber participado de la búsqueda de Agostina. Sostuvo que era amigo de Claudio Barrelier y de Melisa Heredia, madre de Agostina. La madre comenzó a sospechar de Barrelier cuando escuchó el testimonio sobre que la menor estuvo con el principal acusado y en cuanto supo la descripción del hombre que había acompañado a su hija horas antes de su desaparición: “Ella lo asoció automáticamente y me dice: ‘Es Claudio, es Claudio’”, mencionó Fassetta.

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