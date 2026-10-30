Se retira mujer de hospital con suero conectado tras denunciar falta de insumos en Nueva Rosita

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    Se retira mujer de hospital con suero conectado tras denunciar falta de insumos en Nueva Rosita
    El caso fue difundido en redes sociales, donde la paciente expuso las condiciones en las que decidió abandonar el hospital. REDES SOCIALES

Verónica ¨N¨ aseguró que ingresó el domingo 25 de octubre por deshidratación severa y que requería una transfusión sanguínea; cuatro días después decidió retirarse del nosocomio

NUEVA ROSITA, COAH.- Con la bata hospitalaria puesta y todavía con el suero conectado, Verónica ¨N¨ salió de la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Nueva Rosita, luego de permanecer varios días internada y denunciar que no recibió el tratamiento médico que necesitaba.

La paciente ingresó al hospital el domingo 25 de octubre por un cuadro de deshidratación severa. Según su testimonio, también presentaba un nivel de hemoglobina de cinco gramos por decilitro, por lo que requería atención médica y una transfusión de sangre.

Sin embargo, al llegar el jueves 29 de octubre, Verónica aseguró que su situación no había sido resuelta y que continuaba a la espera de la atención que necesitaba. La mujer atribuyó la falta de avances a la escasez de insumos médicos dentro de la unidad.

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De acuerdo con su relato, la situación se agravó cuando recibió la respuesta de que no podían hacer nada por ella, por lo que decidió abandonar las instalaciones hospitalarias pese a que todavía requería atención.

La salida de la paciente generó la intervención del personal de vigilancia y de trabajadoras sociales, quienes intentaron convencerla de regresar para continuar con su atención médica. No obstante, Verónica mantuvo su decisión y se retiró con la bata y el suero colocado.

El caso fue difundido a través de redes sociales, donde se expuso la inconformidad de la paciente por las condiciones en las que permaneció durante su estancia hospitalaria.

Hasta el momento, no se cuenta con una postura oficial del IMSS sobre los señalamientos de Verónica, ni información que permita conocer si recibió atención médica posterior a su salida.

La denuncia pone nuevamente sobre la mesa las condiciones de atención y disponibilidad de insumos en la Clínica 24 de Nueva Rosita, mientras se espera que las autoridades del instituto aclaren lo ocurrido y den a conocer la situación médica de la paciente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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