Seguridad de Sabinas, prioridad permanente: Alcalde

Encabeza José Feliciano Díaz festejo en el marco del Día del Policía

SABINAS, COAH.– En el marco del Día del Policía, el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, encabezó el festejo en honor a las y los elementos de la corporación municipal, reconociendo su entrega, valentía y vocación de servicio en favor de la seguridad y tranquilidad de las familias sabinenses.

Durante su mensaje, el edil felicitó a los policías por la importante labor que realizan diariamente y los exhortó a seguir cumpliendo con el deber que tienen de salvaguardar la seguridad del municipio y la integridad de la ciudadanía, actuando siempre con responsabilidad, disciplina, honestidad y apego a la ley. Reiteró además que la seguridad pública es una prioridad permanente para su administración.

En el evento estuvo presente Diego Garduño, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, quien destacó la coordinación entre las corporaciones municipales y estatales como fundamental para mantener el orden y la paz social.

Asimismo, asistió Alejandro Rivera, director de la corporación policiaca, quien agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y refrendó el compromiso de las y los elementos de seguir sirviendo con profesionalismo y dedicación.

El Gobierno Municipal de Sabinas reiteró su reconocimiento a las y los policías en su día, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instancias estatales para fortalecer la seguridad y construir un municipio más seguro para todas y todos.

