Ganaderos de Sabinas resienten cierre fronterizo por fallas en control de ganado en el sur de México

SABINAS, COAH.- El cierre de fronteras para la exportación de ganado durante 2025 provocó un impacto económico directo en Sabinas y la región Carbonífera, afectando de manera significativa la actividad de la Asociación Ganadera Local, que registró operaciones muy por debajo de las realizadas en 2024.

La situación se originó, en parte, por deficiencias en el control sanitario y el manejo del ingreso de ganado en el sur del país, lo que derivó en restricciones impuestas por Estados Unidos.

Alejandro Gutiérrez Balderrama, presidente de la Asociación Ganadera Local de Sabinas, señaló que la exportación es una de las principales fuentes de ingreso para los productores, por lo que el cierre de la frontera golpeó no solo a los ganaderos, sino también a la economía local.

Indicó que actualmente se trabaja de manera coordinada con la Unión Ganadera Regional de Coahuila y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado para cumplir con los requisitos sanitarios internacionales y recuperar la confianza de los mercados.

El dirigente confió en que durante 2026 se logre la reapertura de la frontera, lo que permitiría reactivar la actividad ganadera y mejorar las condiciones económicas de las familias que dependen de este sector.