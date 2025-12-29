Violencia familiar deja mujer inconsciente y agresor huye en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un nuevo hecho de violencia familiar encendió las alertas la tarde del sábado en la colonia Las Azucenas en Múzquiz, donde una mujer de 53 años perdió el conocimiento tras un altercado ocurrido al interior de su domicilio, presuntamente protagonizado por su expareja y yerno, quien logró huir antes de la llegada de las autoridades.

El reporte se generó alrededor de las 16:40 horas, cuando vecinos de la calle Azaleas, entre Alcatraz, solicitaron apoyo a los servicios de emergencia al observar a una mujer inconsciente en la vía pública. La situación provocó la movilización de paramédicos y corporaciones de seguridad hacia el sector.

En el lugar, las autoridades identificaron a la afectada como Santa Lucía ¨N¨, de 53 años de edad, ama de casa y residente de la colonia Las Azucenas. De acuerdo con la información recabada en el sitio, la mujer sufrió un desmayo luego de un episodio de violencia doméstica que se registró momentos antes dentro de su vivienda.

Versiones coinciden en que un hombre identificado únicamente por el apodo de “El Mono” irrumpió de forma agresiva en el domicilio con la intención de agredir a su expareja. Durante el altercado, Lucía intervino para proteger a su hija, quien se encuentra embarazada, situación que derivó en una fuerte crisis nerviosa que la hizo perder momentáneamente el conocimiento.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria tanto a la mujer como a su hija, descartando complicaciones inmediatas de gravedad. Tras los primeros auxilios, Lucía recuperó la conciencia; sin embargo, fue trasladada a un hospital para una valoración médica más detallada, donde permanece bajo observación.

El presunto agresor logró darse a la fuga antes del arribo de las autoridades, por lo que elementos de seguridad pública implementaron recorridos de búsqueda en el sector para intentar localizarlo, sin que hasta el momento se haya informado sobre su detención.

(Con información de medios locales)