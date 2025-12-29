Cateo en Nava asegura drogas y básculas tras detención de dos hombres

NAVA, COAH.- Un cateo realizado en un domicilio de la colonia Del Valle, en el municipio de Nava, permitió el aseguramiento de diversas drogas y una báscula gramera, luego de la detención de dos hombres que portaban varias dosis de cristal.

La acción policial fue ejecutada por elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal. Todo comenzó cuando los agentes, durante un recorrido de vigilancia, interceptaron a dos masculinos a quienes se les encontraron varias dosis de la droga conocida como cristal. Tras la detención, los individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Choca Mustang contra estructura y deja dos lesionados en Monclova

Con base en la información obtenida durante la revisión, las autoridades integraron una carpeta de investigación que permitió identificar un domicilio vinculado con la distribución de sustancias ilícitas. Con estos elementos, se solicitó y obtuvo ante un juez una orden de cateo, que fue ejecutada conforme a los protocolos legales y de seguridad.

Durante la diligencia, los agentes realizaron una inspección exhaustiva del inmueble, localizando diversos envoltorios con cristal, varias dosis de mariguana y una báscula gramera que, presuntamente, se utilizaba para la dosificación de las drogas. Todo el material fue asegurado, embalado y etiquetado para su análisis e integración a la investigación.

De acuerdo con las autoridades, el inmueble podría haber sido utilizado como punto de almacenamiento y preparación de drogas para su distribución, aunque esta situación será confirmada conforme avance la investigación. No se registraron personas detenidas durante el cateo ni incidentes que pusieran en riesgo a los vecinos.

El operativo se desarrolló bajo un perímetro de seguridad para proteger a los habitantes de la zona, quienes fueron informados de manera preventiva sobre la presencia policial. Al concluir, el domicilio quedó asegurado por la autoridad ministerial en espera de las acciones legales correspondientes.

Todo lo asegurado quedó bajo resguardo del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas en la presunta red de narcomenudeo. Las autoridades no descartaron que este operativo derive en nuevas acciones en otros puntos del municipio.

(Con información de medios locales)