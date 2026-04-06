Saldo blanco tras lluvias en Coahuila; prevén más precipitaciones hasta el miércoles

Las lluvias registradas durante el fin de semana en Coahuila dejaron saldo blanco, con afectaciones menores principalmente en las regiones Laguna y Sureste, informó el titular de Protección Civil estatal, Ramiro Durán. El funcionario indicó que las precipitaciones iniciaron desde el viernes y se mantendrán al menos hasta mitad de semana. “Tuvimos lluvias durante el fin de semana, comenzaron el viernes, sábado y domingo. Continuaremos con lluvias el día de hoy, mañana y hasta el miércoles”, señaló.

Entre las incidencias reportadas, detalló que hubo granizada en Torreón y en zonas del sur de Saltillo, además de vientos fuertes que provocaron la caída de árboles y postes, principalmente en la región lagunera. A pesar de ello, aseguró que no se registraron daños mayores ni situaciones de riesgo para la población. “Saldo blanco, incidencias menores del día a día, nada extraordinario”, afirmó. Sobre el comportamiento climático para los próximos meses, Durán explicó que aún es prematuro anticipar cómo será la temporada de lluvias, ya que depende de condiciones oceánicas que siguen en análisis.

“Lo que se está viendo es el calentamiento del océano; si sube la temperatura hace el efecto ‘Niño’, y eso es lo que va a provocar una temporada de lluvias prolongadas”, comentó. No obstante, advirtió que los pronósticos tienen un margen limitado de precisión, por lo que no se pueden establecer escenarios a largo plazo con certeza. “El tema es que no se puede predecir, son predecibles con un 90 por ciento hasta 96 horas”, subrayó. Finalmente, adelantó que del 22 al 24 de abril participará en un encuentro nacional de Protección Civil, donde se dará a conocer el pronóstico oficial para la temporada.

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