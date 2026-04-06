Semana Santa deja saldo blanco y alta afluencia turística en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 6 abril 2026
    Semana Santa deja saldo blanco y alta afluencia turística en Ramos Arizpe
    Miles de visitantes acudieron a espacios recreativos del municipio durante el periodo vacacional. CORTESÍA

Más de 70 mil visitantes, derrama de 15 millones de pesos y vigilancia coordinada marcaron un periodo vacacional con orden, participación social y resultados positivos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una afluencia superior a las 70 mil personas en distintos puntos recreativos, el municipio de Ramos Arizpe cerró el periodo vacacional de Semana Santa con resultados positivos en materia de seguridad, turismo y economía.

El balance general reportó saldo blanco en todos los eventos realizados, reflejo de la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno y la participación responsable de la ciudadanía, que contribuyó a mantener un ambiente de orden y convivencia familiar.

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La actividad turística generó una derrama económica estimada en 15 millones de pesos, impactando directamente a comerciantes, prestadores de servicios y familias que dependen de esta dinámica en el municipio.

$!Más de 4 mil visitantes reportó el Museo de Historia.
Más de 4 mil visitantes reportó el Museo de Historia. CORTESÍA

DESPLIEGUE COORDINADO Y RESPUESTA CIUDADANA

Para garantizar la seguridad, más de 130 elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal participaron en operativos de vigilancia, prevención y atención tanto en la zona urbana como en comunidades rurales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la efectividad del dispositivo, así como la conducta ejemplar de habitantes y visitantes. Señaló que espacios como la presa Palo Blanco registraron lleno total, con alrededor de 50 mil personas en ejidos, sin incidentes que lamentar.

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Además, subrayó la colaboración ciudadana en tareas de limpieza, al hacer uso adecuado de los contenedores instalados en puntos estratégicos.

En cuanto a los principales atractivos, Dinolandia y Aqua Ramos recibieron cerca de 16 mil visitantes, mientras que el Museo de Historia contabilizó alrededor de 4 mil asistentes durante el periodo.

$!Acua Ramos recibió cerca de 16 mil visitantes.
Acua Ramos recibió cerca de 16 mil visitantes. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reiteró que estos resultados obedecen a una estrategia integral basada en la prevención, la coordinación institucional y el compromiso social, elementos clave para consolidar entornos seguros y atractivos para el turismo.

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