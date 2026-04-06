Semana Santa deja saldo blanco y alta afluencia turística en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una afluencia superior a las 70 mil personas en distintos puntos recreativos, el municipio de Ramos Arizpe cerró el periodo vacacional de Semana Santa con resultados positivos en materia de seguridad, turismo y economía. El balance general reportó saldo blanco en todos los eventos realizados, reflejo de la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno y la participación responsable de la ciudadanía, que contribuyó a mantener un ambiente de orden y convivencia familiar.

La actividad turística generó una derrama económica estimada en 15 millones de pesos, impactando directamente a comerciantes, prestadores de servicios y familias que dependen de esta dinámica en el municipio.

DESPLIEGUE COORDINADO Y RESPUESTA CIUDADANA Para garantizar la seguridad, más de 130 elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal participaron en operativos de vigilancia, prevención y atención tanto en la zona urbana como en comunidades rurales. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la efectividad del dispositivo, así como la conducta ejemplar de habitantes y visitantes. Señaló que espacios como la presa Palo Blanco registraron lleno total, con alrededor de 50 mil personas en ejidos, sin incidentes que lamentar.

Además, subrayó la colaboración ciudadana en tareas de limpieza, al hacer uso adecuado de los contenedores instalados en puntos estratégicos. En cuanto a los principales atractivos, Dinolandia y Aqua Ramos recibieron cerca de 16 mil visitantes, mientras que el Museo de Historia contabilizó alrededor de 4 mil asistentes durante el periodo.

El Gobierno Municipal reiteró que estos resultados obedecen a una estrategia integral basada en la prevención, la coordinación institucional y el compromiso social, elementos clave para consolidar entornos seguros y atractivos para el turismo.

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