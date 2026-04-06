Lluvias no afectan obras en Torreón; reportan solo encharcamientos menores

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Torreón
/ 6 abril 2026
    Lluvias no afectan obras en Torreón; reportan solo encharcamientos menores
    Juan Adolfo Von Bertrab, titular de Obras Públicas,garantiza continuidad de obras en Torreón pese a lluvias recientes. SANDRA GÓMEZ

Encharcamientos ya son atendidos y no comprometen la calidad ni los plazos.

TORREÓN, COAH.- Las obras que actualmente se ejecutan en Torreón no sufrieron daños de consideración debido a las tormentas recientes, informó Juan Adolfo Von Bertrab.

El titular de la oficina de Obras Públicas, aseguró que las afectaciones se limitaron a acumulaciones de agua que ya están siendo atendidas por las cuadrillas de trabajo.

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El funcionario restó importancia a los encharcamientos en el poniente, señalando que son gajes del oficio en proyectos de gran escala.

“La lluvia siempre trae retos, pero se ajustan los procedimientos y se sigue adelante; el agua es bienvenida”, comentó, subrayando la resiliencia de los proyectos actuales frente al clima.

En el caso específico del sistema vial Abastos-Independencia, se detectó acumulación de líquido en zonas de tierra. No obstante, Von Bertrab fue claro al decir que esto no compromete la obra.

El protocolo dicta que, tras bombear el excedente, se verifique la calidad del suelo con laboratorios para asegurar que la compactación sea la adecuada antes de continuar.

Para concluir, se mencionó que los retrasos en zonas como el Centro Histórico son mínimos y manejables.

El director de la dependencia confía en que, mediante una planeación estratégica y el refuerzo de actividades en los próximos días, se cumpla cabalmente con los plazos de entrega establecidos en el programa anual.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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