Lluvias no afectan obras en Torreón; reportan solo encharcamientos menores

El titular de la oficina de Obras Públicas, aseguró que las afectaciones se limitaron a acumulaciones de agua que ya están siendo atendidas por las cuadrillas de trabajo.

TORREÓN, COAH.- Las obras que actualmente se ejecutan en Torreón no sufrieron daños de consideración debido a las tormentas recientes, informó Juan Adolfo Von Bertrab.

El funcionario restó importancia a los encharcamientos en el poniente, señalando que son gajes del oficio en proyectos de gran escala.

“La lluvia siempre trae retos, pero se ajustan los procedimientos y se sigue adelante; el agua es bienvenida”, comentó, subrayando la resiliencia de los proyectos actuales frente al clima.

En el caso específico del sistema vial Abastos-Independencia, se detectó acumulación de líquido en zonas de tierra. No obstante, Von Bertrab fue claro al decir que esto no compromete la obra.

El protocolo dicta que, tras bombear el excedente, se verifique la calidad del suelo con laboratorios para asegurar que la compactación sea la adecuada antes de continuar.

Para concluir, se mencionó que los retrasos en zonas como el Centro Histórico son mínimos y manejables.

El director de la dependencia confía en que, mediante una planeación estratégica y el refuerzo de actividades en los próximos días, se cumpla cabalmente con los plazos de entrega establecidos en el programa anual.