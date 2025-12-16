Narcocorrido expone nexo de ‘El Limones’ y ‘El Muñeco’ con la Catem de Pedro Haces

Para analistas, servidores públicos y líderes empresariales y sindicales quedó claro que “El Limones” utilizó a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) para extorsionar a empresarios y trabajadores en La Laguna.

El propio gobernador Manolo Jiménez señaló que el aludido, de nombre Édgar Rodríguez Ortiz, de antemano era identificado como delincuente por miembros de la iniciativa privada.

Se corroboró también que “El Limones” y Nassael Armando Cobián Duarte, apodado “El Muñeco”, presumían vínculos conjuntos con mandos militares de la Región 11, con sede en Torreón, Coahuila.

El propio gobernador Manolo Jiménez ha afirmado que “El Limones” usó a la CATEM para cometer extorsiones en La Laguna. Posteriormente, Tereso Medina, líder estatal de la CTM, lo dio prácticamente por un hecho.

El titular del Ejecutivo estatal corroboró, igualmente, que antes de ser detenido en Durango el pasado 10 de diciembre, Édgar Rodríguez Ortiz ya era identificado como un delincuente entre industriales y comerciantes del estado.

A estos los extorsionaba, cobraba piso, secuestraba y amenazaba, actividades de las que también hizo víctimas a transportistas y ganaderos.

Diversas fuentes indican que “El Muñeco”, cuya detención sigue por concretarse, operaba la organización criminal de “Los Cabrera Sarabia”.

Se trata de un brazo del “Cártel de Sinaloa”, con asiento en la Comarca Lagunera, tanto en la parte que corresponde a Durango como a Coahuila.

Reportes de medios periodísticos y publicaciones en redes sociales dan cuenta de las presuntas conexiones políticas y delincuenciales, particularmente de “El Muñeco”, de quien incluso circula un corrido en el que se narran sus actividades, mismo que se anexa a esta información.

De manera abierta, ambos aparecen con frecuencia en fotografías acompañando al líder nacional de la CATEM, el diputado federal de Morena, Pedro Haces; sin embargo, la lista de políticos con los que se fotografiaban es prácticamente interminable.