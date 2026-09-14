Saltillenses llevan a Coahuila al podio nacional de robótica

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    Saltillenses llevan a Coahuila al podio nacional de robótica
    Ámbar Constanza López Cueto y Rodrigo Maycotte Hernández subieron al podio al obtener el segundo puesto en su categoría. CORTESÍA
    Saltillenses llevan a Coahuila al podio nacional de robótica

Estudiantes de la academia REK México participaron este fin de semana en la World Robot Olympiad en Orizaba, Veracruz, donde el equipo Norteños del Norte obtuvo el segundo lugar de su categoría.

Estudiantes saltillenses pusieron en alto el nombre de Coahuila durante la Competencia Nacional World Robot Olympiad (WRO), celebrada el pasado 11 y 12 de septiembre en Orizaba, Veracruz, al presentar proyectos que combinaron robótica, programación y elementos de la cultura mexicana.

La edición de este año tuvo como temática “Los robots se encuentran en la cultura”, por lo que los participantes debieron desarrollar un prototipo de robot y un proyecto de innovación relacionado con esta propuesta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-uadec-y-magna-impulsan-equipo-femenil-de-robotica-EA23105818

La delegación de la academia de robótica REK México, dirigida por Cinthya Anahí Rodríguez Carrillo, estuvo integrada por cinco equipos que previamente habían conseguido su pase a la etapa nacional durante la competencia regional realizada el pasado 12 de junio en Torreón. En Orizaba se encontraron con más de 20 equipos provenientes de distintos puntos del país, en las categorías de primaria y secundaria.

El resultado más destacado para la delegación fue obtenido por el equipo ‘Norteños del Norte’, integrado por Ámbar Constanza López Cueto y Rodrigo Maycotte Hernández, de secundaria, quienes obtuvieron el segundo lugar de su categoría con un prototipo diseñado para apoyar a los agricultores en la extracción de aguamiel de maguey.

$!‘Norteños del Norte’ obtuvo el segundo lugar nacional en secundaria, con un robot diseñado para apoyar a agricultores en la extracción de aguamiel.
‘Norteños del Norte’ obtuvo el segundo lugar nacional en secundaria, con un robot diseñado para apoyar a agricultores en la extracción de aguamiel.

También participó ‘Novachispa’, equipo integrado por Alondra Saraí Martínez Galindo e Ivana Ailen Zertuche Pérez, quienes presentaron un prototipo para pintar esculturas y artefactos mediante las propiedades del mucílago del nopal.

Pixelbrijes, conformado por Pedro Javier Treviño Castañeda y Ana Victoria Torres Ramos, desarrolló un prototipo para auxiliar a los artesanos en la coloración de alebrijes mediante el uso de grana cochinilla.

Añelitos, integrado por Nelly Castañeda de León, Regina Castañeda Rodríguez y Renata Castañeda Rodríguez, presentó una propuesta para la pigmentación de los vestidos de las tradicionales muñecas Lele a partir del añil.

  • $!‘Añelitos’ presentó un proyecto relacionado con las muñecas Lele, utilizando añil para la pigmentación de sus vestidos.
    ‘Añelitos’ presentó un proyecto relacionado con las muñecas Lele, utilizando añil para la pigmentación de sus vestidos.
  • $!‘Arqueodynamixs’ diseñó un sistema robótico de búsqueda y rescate, enfocado en localizar artefactos y fósiles.
    ‘Arqueodynamixs’ diseñó un sistema robótico de búsqueda y rescate, enfocado en localizar artefactos y fósiles.

Por su parte, Arqueodynamixs, conformado por Iker Eduardo Castañeda Rodríguez, Juan Ramón De León Castañeda y Luis Campos Rivera, desarrolló un sistema robótico destinado a la búsqueda y rescate de artefactos y fósiles.

  • $!‘Novachispa’ desarrolló un prototipo para pintar esculturas y artefactos, utilizando las propiedades del mucílago del nopal.
    ‘Novachispa’ desarrolló un prototipo para pintar esculturas y artefactos, utilizando las propiedades del mucílago del nopal.
  • $!La competencia se celebró el 11 y 12 de septiembre y reunió a más de 20 equipos de distintas partes del país.
    La competencia se celebró el 11 y 12 de septiembre y reunió a más de 20 equipos de distintas partes del país.

La participación de los cinco equipos fue acompañada por los coaches Natalia Pérez de Jesús y Sadrach Alberto Solís Campos, quienes estuvieron a cargo de orientar a los estudiantes durante el proceso de preparación y competencia.

Con este resultado, los alumnos de REK México cerraron su participación nacional con un lugar en el podio para Coahuila, luego de avanzar desde la etapa regional y llevar a Orizaba propuestas que buscaron vincular la tecnología con distintas expresiones de la cultura mexicana.

Cinthya Rodríguez señaló que este tipo de competencias forman parte de su trabajo para impulsar la robótica educativa y el desarrollo de habilidades tecnológicas entre niñas, niños y adolescentes.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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