Saltillo: UAdeC y Magna impulsan equipo femenil de robótica

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, y la empresa Magna realizaron una reunión de planeación para impulsar la conformación del primer equipo femenil universitario de robótica de la institución, integrado por estudiantes de nivel Medio Superior del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE). El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio del ILE, con la participación de la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; el director del plantel, Juan Manuel Morales Santoyo, y el Talent Attraction & Talent Management Corporate Manager de Magna en México, Diego Andarza.

Valdés García destacó el respaldo que Magna ha brindado a distintos proyectos universitarios y señaló que, mediante las gestiones realizadas con Andarza, la empresa otorgará un patrocinio de aproximadamente 100 mil pesos para apoyar al equipo que se conforme. La intención, explicó, es que las estudiantes puedan representar no solo al ILE, sino a toda la UAdeC en una competencia nacional. “Les queremos pedir que lo aprovechen, que lo valoren, que lo disfruten y que se diviertan; necesitamos más mujeres ingenieras”, expresó. Añadió que este tipo de iniciativas busca que las jóvenes desarrollen nuevas habilidades, conozcan otras áreas de formación y amplíen sus posibilidades de incorporación al mercado laboral. BUSCAN QUE EL PROYECTO TRASCIENDA GENERACIONES Por su parte, Morales Santoyo explicó que la propuesta contempla integrar un equipo exclusivamente femenil con alumnas del plantel, quienes tendrán la oportunidad de participar en competencias nacionales e internacionales. Invitó a las estudiantes a conocer el proyecto y sumarse a esta iniciativa, que busca combinar la formación académica con experiencias prácticas en el ámbito de la robótica.

En tanto, Andarza señaló que las oportunidades deben analizarse y aprovecharse con decisiones encaminadas a cumplir objetivos de largo plazo. Explicó que, actualmente, de cada 10 estudiantes que ingresan a una carrera de ingeniería en escuelas públicas y privadas del País, aproximadamente 3 son mujeres y solo una de ellas concluye sus estudios, sin que exista certeza de que posteriormente se incorpore a la industria. Ante este panorama, planteó la creación, en conjunto con la UAdeC y con el patrocinio de Magna, del primer equipo femenil de robótica en la historia de la Universidad. “Las estamos invitando a ser parte de la historia de la Universidad y fundar un equipo, el cual no se fundará para competir una sola vez, sino para que sea transgeneracional”, afirmó.

El representante de Magna indicó que este sería el séptimo equipo que la empresa impulsa en colaboración con universidades y el cuarto en la región. Entre los grupos que ya participan se encuentran los equipos femeniles de Don Bosco, UANE y el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey. A estos se sumará próximamente el Tecnológico de Saltillo, con lo que la empresa prevé cerrar el año con cinco equipos en la región y avanzar en la organización de una competencia regional exclusiva para equipos femeniles de robótica. Andarza subrayó que la iniciativa no se limita al aprendizaje técnico o a la participación en competencias, sino que también pretende fomentar el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos que contribuyan a la formación de otras estudiantes. Por ello, insistió en la importancia de incrementar la participación de mujeres en áreas relacionadas con la ingeniería y promover la creación de equipos femeniles que puedan mantenerse y crecer con el paso de las generaciones.