Saltillo: Aquí la historia de dos pioneros que lucharon contra la hegemonía del auto, y de su honrosa caída

La espeluznante y destructiva medida gubernamental suponía que el ancho de las calles no era el suficiente para el holgado desplazamiento de los enormes coches de la época, que las vías entorpecían el tráfico de automóviles en el centro de la ciudad y las calles de Allende, Victoria y otras fueron objeto de ensanchamiento para dar paso a su majestad el automóvil.

Esa decisión se llevó de encuentro preciosas fachadas de muchas casas antiguas, las más modernas perdieron los jardines de enfrente.

Las funestas decisiones de tumbar el escaso patrimonio arquitectónico trajeron a mi mente una frase célebre del cómico norteamericano Groucho Marx, la cual aplica a la perfección para este caso. “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

Con el supuesto pretexto del “progreso”, los gobiernos local y estatal crearon una comisión para organizar el centro de la ciudad. La idea que permeaba en aquel entonces entre los urbanistas era ampliar calles para dar paso a más automóviles, por desgracia, muchas construcciones, inclusive históricas, fueron derribadas sin piedad.

Sin consenso alguno, ni tomar opiniones, echaron mano de la fuerza pública para salirse con la suya y a los ciudadanos que osaban o se resistían a estas medidas se les consideraba opositores del progreso.

TE PUEDE INTERESAR: Rubén Zertuche, un artista de la luz

Las autoridades desoyeron valiosas sugerencias, nunca imaginaron que el valiente Jesús Santos Barrera les diera pelea al resistirse a las absurdas medidas de derrumbar edificios.

IRÓNICAS OPINIONES

El 25 de junio de 1957, en tono de burla, el periódico El Diario publicó una nota que sugería que para llevar a cabo los ensanchamientos de las calles se podrían demoler la Catedral de Santiago y el Palacio de Gobierno y otros edificios como el Hotel Coahuila, así no habría estorbos para los automóviles. Después de esta hilarante publicación, un ciudadano mandó una honesta e interesante propuesta.

UNA BUENA IDEA DESECHADA

El licenciado Jesús Flores García envió una carta a la redacción del periódico. C. Director de El Diario. Ciudad. Muy señor mío: Con motivo de la nota que apareció en la edición de ayer en el periódico local con el título a ocho columnas de “Sólo derrumbando el Hotel Coahuila se solucionará el problema de tránsito en la calle de Victoria”, tengo el gusto de transcribir a usted a continuación copia de una comunicación que con fecha 26 del pasado mes de junio, dirigí al presidente de la Comisión Organizadora de Saltillo, en la que trataba del problema a que se refiere el artículo periodístico que motiva la presente, de la que no he recibido contestación hasta la fecha, pero que habiendo cobrado actualidad, suplico tomar nota de ella para que, si lo estima conveniente, la ponga por medio de su prestigioso órgano publicitario.