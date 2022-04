Saltillo: así rescataron del fuego a Danitzy Yareth, bebé de 7 meses trasladada a Galveston

Al ver las llamas avivarse al interior de la humilde vivienda de la familia de la familia Rosa Robledo, en la calle Sostenes Rocha, Julio Cantú, su vecino no dudó ni un momento en ingresar para verificar que al interior no hubiera alguien en riego. Al escuchar el llanto de la pequeña Danitzy, agudizó su oído para poder ubicarla entre los cuartos pues a la vista y el humo no le ayudaban.

“Yo estaba haciendo ladrillo y empecé a oler a quemado, entonces me dijo el muchacho que trabaja conmigo que la vecina estaba calentando agua, pero cuando me asomé y vi que estaba saliendo humo me metí y estaba lleno de humo”, relata Julio.

En ese momento las herramientas de su oficio y su chalán fueron el medio para atender de inmediato el incendio, “me metí y la saqué, mojamos una cobija, me la eché encima y me metí a buscar a la niña que se estaba quemando”, cuenta.