“Muchos de los casos con los que nos hemos topado es que las mujeres en situación de violencia quieren agradar al hombre para que no se les vaya y no alcanzan a percibir que son víctimas de un delito, y en estos contextos los niños y niñas escuchan la violencia que se ejerce hacia ellas, pero también en ocasiones son receptores de esa violencia” , comenta Rosa María Salazar Rivera.

Cada uno expone las emociones a las que se enfrentó en distintos escenarios del ciclo de la violencia: al presenciar una pelea, escuchar gritos, sentir miedo por las discusiones, manifestar enojo por estrés, o cómo se siente cuando “la tormenta termina y al final sale un arcoiris”.

“Cuando los empecé a dibujar me sentí un poco nerviosa y a la vez un poquito enojada porque los empecé a hacer en silencio, intentaba no recordar y no molestarme, pero luego me di cuenta que necesitaba apoyo, necesitaba a alguien que estuviera a mi lado, que me diera ánimos”, expresó Danna.

