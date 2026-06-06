Saltillo: borra municipio 56 cajones exclusivos de estacionamiento vencidos

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    Saltillo: borra municipio 56 cajones exclusivos de estacionamiento vencidos
    Desde febrero se inició la notificación a propietarios que no realizaron el pago correspondiente de sus permisos. HOMERO SÁNCHEZ

La autoridad municipal tiene la facultad de recuperar el espacio público cuando no se refrenda el pago de los cajones exclusivos

El Gobierno Municipal de Saltillo recuperó 56 cajones exclusivos de estacionamiento que vencieron, notificaron a sus propietarios y no se refrendó el pago.

A través de una solicitud de información promovida por VANGUARDIA, el municipio informó que desde el mes de febrero, comenzó a notificar cajones de estacionamiento exclusivo que no fueron refrendados con el pago.

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Esto supone que hay una cartera vencida o bien, habitantes de la ciudad con un cajón de estacionamiento exclusivo pintado, sin haber pagado el correspondiente a este año.

En ese sentido, entre febrero y principios del pasado mes de mayo, realizó 57 notificaciones, de las cuales solo una persona en la colonia Mirasierra procedió a pagar su cajón.

Al no pagar el cajón, se procedió a una “actuación administrativa”, que de acuerdo a la propia Unidad Administrativa de Comercio del Gobierno Municipal “consiste en una medida de regularización y control del uso del espacio público municipal, no en una sanción de carácter infraccional”.

Explicó que el cajón exclusivo constituye una autorización administrativa temporal sujeta al pago de derechos y al cumplimiento de condiciones establecidas por la autoridad municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-analizan-que-videovigilancia-banos-y-seguro-sean-obligatorios-en-estacionamientos-publicos-HP19704276

En ese sentido, explicó que al perder vigencia, la autoridad tiene la facultad de recuperar el espacio público para uso común y en ese sentido, borrar los cajones.

La respuesta a la solicitud dejó ver que se borraron cajones principalmente en la colonia Saltillo 2000, donde se recuperaron 18 cajones, en la colonia República con 14 y en la Mirasierra con cinco.

$!Los espacios no pagados fueron recuperados mediante un procedimiento administrativo, no como una sanción.
Los espacios no pagados fueron recuperados mediante un procedimiento administrativo, no como una sanción. HOMERO SÁNCHEZ

La dependencia también compartió que actualmente hay un padrón de 96 direcciones que cuentan con cajones exclusivos de estacionamiento pagados este año.

Eso representa un total de 196 cajones pagados, destacando un domicilio en el bulevar Isidro López Zertuche en la colonia Los Maestros y otro más en el bulevar Francisco Coss, esquina con la calle Purcell, pues cada uno tiene nueve cajones.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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