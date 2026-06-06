Saltillo: borra municipio 56 cajones exclusivos de estacionamiento vencidos

El Gobierno Municipal de Saltillo recuperó 56 cajones exclusivos de estacionamiento que vencieron, notificaron a sus propietarios y no se refrendó el pago. A través de una solicitud de información promovida por VANGUARDIA, el municipio informó que desde el mes de febrero, comenzó a notificar cajones de estacionamiento exclusivo que no fueron refrendados con el pago.

Esto supone que hay una cartera vencida o bien, habitantes de la ciudad con un cajón de estacionamiento exclusivo pintado, sin haber pagado el correspondiente a este año. En ese sentido, entre febrero y principios del pasado mes de mayo, realizó 57 notificaciones, de las cuales solo una persona en la colonia Mirasierra procedió a pagar su cajón. Al no pagar el cajón, se procedió a una “actuación administrativa”, que de acuerdo a la propia Unidad Administrativa de Comercio del Gobierno Municipal “consiste en una medida de regularización y control del uso del espacio público municipal, no en una sanción de carácter infraccional”. Explicó que el cajón exclusivo constituye una autorización administrativa temporal sujeta al pago de derechos y al cumplimiento de condiciones establecidas por la autoridad municipal.

En ese sentido, explicó que al perder vigencia, la autoridad tiene la facultad de recuperar el espacio público para uso común y en ese sentido, borrar los cajones. La respuesta a la solicitud dejó ver que se borraron cajones principalmente en la colonia Saltillo 2000, donde se recuperaron 18 cajones, en la colonia República con 14 y en la Mirasierra con cinco.

La dependencia también compartió que actualmente hay un padrón de 96 direcciones que cuentan con cajones exclusivos de estacionamiento pagados este año. Eso representa un total de 196 cajones pagados, destacando un domicilio en el bulevar Isidro López Zertuche en la colonia Los Maestros y otro más en el bulevar Francisco Coss, esquina con la calle Purcell, pues cada uno tiene nueve cajones.

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