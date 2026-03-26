Saltillo: analizan que videovigilancia, baños y seguro sean obligatorios en estacionamientos públicos

La Dirección de Desarrollo Urbano expuso que actualmente se contempla el giro de estacionamiento público en la tabla de compatibilidad, aunque se carece de un reglamento específico para los negocios.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que actualmente trabaja en el reglamento de estacionamientos públicos, luego de que no hay regulación al respecto de estos establecimientos.

Una nota de febrero del 2016 publicada por VANGUARDIA expone que ya entonces era un pendiente que tenía el Municipio dos años atrás, particularmente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos.

La propuesta que en aquel entonces quedó pendiente en el Cabildo, contemplaba la reglamentación de todos los estacionamientos de la ciudad, no solo aquellos ubicados en el Centro Histórico. También consideró aquellos que manejan el servicio de pensión.

A su vez incluyó que los propietarios de los negocios estarían obligados a instalar aspectos como cámaras de circuito cerrado, baños, señalamientos viales, póliza de seguro vigente y emitir boletos sellados.

Además contempló que fuera la Tesorería Municipal la encargada de fijar las tarifas autorizadas para brindar este tipo de servicios.

Tal como se recuperó en aquel 2016, los estacionamientos siguen sin tener homologación en factores como piso firme, rampas, señalamientos, tarifas y vigilancia.

Asimismo existen aquellos que aclaran a través de la señalización que no se hacen responsables por daños o robo a los vehículos.

INCREMENTO EN SERVICIO DE PENSIÓN

En abril de 2023, al menos cinco estacionamientos del Centro Histórico de Saltillo incrementaron sus tarifas tanto en pensiones mensuales como en servicio por día luego de la instalación de parquímetros inteligentes, de acuerdo con un recorrido realizado por VANGUARDIA.

Los aumentos variaron según el establecimiento, alcanzando en algunos casos hasta 200 pesos más en comparación con el año anterior. En la calle Bravo, el estacionamiento del mismo nombre elevó su pensión de 600 a 800 pesos, mientras que el estacionamiento Aldama, ubicado entre Aldama y Pérez Treviño, pasó de 450 a 550 pesos mensuales en espacios con sombra.

Sobre la calle Victoria, el estacionamiento Victoria incrementó su tarifa de 650 a 750 pesos, en tanto que el estacionamiento Alameda subió de 500 a 600 pesos, ofreciendo además la posibilidad de entradas y salidas sin restricción de horario.