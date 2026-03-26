Saltillo: analizan que videovigilancia, baños y seguro sean obligatorios en estacionamientos públicos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 26 marzo 2026
    Saltillo: analizan que videovigilancia, baños y seguro sean obligatorios en estacionamientos públicos
    Actualmente no existe una regulación específica para este tipo de negocios. HOMERO SÁNCHEZ

La propuesta del 2014 contemplaba que los estacionamientos contaran con baños, señalética, cámaras y una tarifa definida por la la Tesorería Municipal

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que actualmente trabaja en el reglamento de estacionamientos públicos, luego de que no hay regulación al respecto de estos establecimientos.

La Dirección de Desarrollo Urbano expuso que actualmente se contempla el giro de estacionamiento público en la tabla de compatibilidad, aunque se carece de un reglamento específico para los negocios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-llegada-de-parquimetros-suben-hasta-33-pensiones-y-estacionamientos-en-el-centro-historico-de-saltillo-GB7416686

Una nota de febrero del 2016 publicada por VANGUARDIA expone que ya entonces era un pendiente que tenía el Municipio dos años atrás, particularmente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos.

La propuesta que en aquel entonces quedó pendiente en el Cabildo, contemplaba la reglamentación de todos los estacionamientos de la ciudad, no solo aquellos ubicados en el Centro Histórico. También consideró aquellos que manejan el servicio de pensión.

A su vez incluyó que los propietarios de los negocios estarían obligados a instalar aspectos como cámaras de circuito cerrado, baños, señalamientos viales, póliza de seguro vigente y emitir boletos sellados.

Además contempló que fuera la Tesorería Municipal la encargada de fijar las tarifas autorizadas para brindar este tipo de servicios.

Tal como se recuperó en aquel 2016, los estacionamientos siguen sin tener homologación en factores como piso firme, rampas, señalamientos, tarifas y vigilancia.

Asimismo existen aquellos que aclaran a través de la señalización que no se hacen responsables por daños o robo a los vehículos.

INCREMENTO EN SERVICIO DE PENSIÓN

En abril de 2023, al menos cinco estacionamientos del Centro Histórico de Saltillo incrementaron sus tarifas tanto en pensiones mensuales como en servicio por día luego de la instalación de parquímetros inteligentes, de acuerdo con un recorrido realizado por VANGUARDIA.

Los aumentos variaron según el establecimiento, alcanzando en algunos casos hasta 200 pesos más en comparación con el año anterior. En la calle Bravo, el estacionamiento del mismo nombre elevó su pensión de 600 a 800 pesos, mientras que el estacionamiento Aldama, ubicado entre Aldama y Pérez Treviño, pasó de 450 a 550 pesos mensuales en espacios con sombra.

Sobre la calle Victoria, el estacionamiento Victoria incrementó su tarifa de 650 a 750 pesos, en tanto que el estacionamiento Alameda subió de 500 a 600 pesos, ofreciendo además la posibilidad de entradas y salidas sin restricción de horario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recauda-saltillo-35-mdp-por-parquimetros-en-casi-5-anos-CN18047445

Aunque encargados de estos negocios no atribuyeron directamente los aumentos a la implementación de parquímetros inteligentes —que fueron instalados en diciembre de 2022—, reconocieron que los ajustes ocurrieron en fechas cercanas. Incluso, algunos señalaron que la demanda del servicio aumentó.

En cuanto al cobro por hora, los estacionamientos Catedral y el ubicado en Zaragoza entre Aldama y Pérez Treviño se posicionaron entre los más caros, con tarifas de 25 pesos por hora o fracción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
Cultura Vial
automóviles

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Berino Granados afirma que la CTM trabaja bajo principios de imparcialidad y respeto a los procesos democráticos.

Afirma CTM Coahuila que no tiene ‘exclusividad’ con el PRI
El IMSS en Coahuila continúa con las acciones de vacunación contra sarampión a través de sus unidades médicas y en puntos estratégicos.

Coahuila registra 4 casos más de sarampión; aumentan a 14 ante la víspera del periodo vacacional
Militantes y simpatizantes participaron en el fortalecimiento de la estructura partidista.

PRI renueva estructura en Coahuila
La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la entrega de apoyos económicos a mujeres en situación vulnerable.

Beneficia DIF Saltillo a 450 mujeres con programa Apoyos de Corazón
Traiciona una vez, traiciona dos

Traiciona una vez, traiciona dos
Coletazo bélico

Coletazo bélico
true

Ni Peña se atrevió a tanto como AMLO y Sheinbaum
true

POLITICÓN: Violencia de género: UAdeC, del discurso de ‘cero tolerancia’ a la impunidad institucional