Saltillo busca ofrecer un ambiente seguro para disfrutar fiesta mundialista

“Ya estamos prácticamente a menos de un mes del arranque, el próximo 11 de junio. Ayer presentamos nuestra cartelera de La FINA, que comenzará el 14 de junio”, informó el edil.

Con la proximidad de la máxima justa futbolística, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que la ciudad contará con espacios públicos acondicionados para que las familias disfruten de los partidos en un ambiente seguro y de convivencia.

El alcalde detalló que uno de los principales atractivos será el “Fut Fest”, evento que tendrá como sede el Biblioparque Norte, donde se instalarán pantallas gigantes y se ofrecerá una amplia oferta gastronómica, cultural y artística para las y los asistentes.

“Próximamente daremos a conocer todo lo relacionado con el famoso Fut Fest, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, fecha en la que se jugará la final del Mundial”, adelantó el presidente municipal.

Díaz González destacó que estas actividades estarán dirigidas tanto a las familias saltillenses como a visitantes nacionales y extranjeros que se espera arriben a la región durante el periodo vacacional y el desarrollo del torneo.

“Queremos que las y los saltillenses, así como los visitantes nacionales y extranjeros, tengan la tranquilidad, la paz y la seguridad para disfrutar de las diferentes actividades y festividades”, comentó.