Saltillo busca ofrecer un ambiente seguro para disfrutar fiesta mundialista

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    Saltillo busca ofrecer un ambiente seguro para disfrutar fiesta mundialista
    En el Fut Fest se instalarán pantallas gigantes para transmitir los partidos GENERADA POR IA

Las actividades comenzarán a partir del 11 de junio

Con la proximidad de la máxima justa futbolística, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que la ciudad contará con espacios públicos acondicionados para que las familias disfruten de los partidos en un ambiente seguro y de convivencia.

“Ya estamos prácticamente a menos de un mes del arranque, el próximo 11 de junio. Ayer presentamos nuestra cartelera de La FINA, que comenzará el 14 de junio”, informó el edil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confirmado-fut-fest-saltillo-2026-absorbera-atracciones-de-la-feria-JL20093587

El alcalde detalló que uno de los principales atractivos será el “Fut Fest”, evento que tendrá como sede el Biblioparque Norte, donde se instalarán pantallas gigantes y se ofrecerá una amplia oferta gastronómica, cultural y artística para las y los asistentes.

“Próximamente daremos a conocer todo lo relacionado con el famoso Fut Fest, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, fecha en la que se jugará la final del Mundial”, adelantó el presidente municipal.

Díaz González destacó que estas actividades estarán dirigidas tanto a las familias saltillenses como a visitantes nacionales y extranjeros que se espera arriben a la región durante el periodo vacacional y el desarrollo del torneo.

“Queremos que las y los saltillenses, así como los visitantes nacionales y extranjeros, tengan la tranquilidad, la paz y la seguridad para disfrutar de las diferentes actividades y festividades”, comentó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-prepara-seis-semanas-de-festival-con-la-fina-y-el-fut-fest-LF20617048

El proyecto, explicó, busca combinar el deporte con actividades culturales y recreativas, aprovechando la infraestructura municipal para fomentar la convivencia familiar y el esparcimiento en distintos sectores de la ciudad.

“Que sea un buen espacio para que las familias saltillenses puedan disfrutar durante este mes de la máxima justa deportiva a nivel mundial del futbol”, concluyó el alcalde al hablar sobre los preparativos para el evento.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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