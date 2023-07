Saltillo: Celotipia y alcoholismo, enemigos de una relación sentimental

Las personas, mujeres y hombres, que tienen parejas con problemas de alcoholismo o celotipia, pueden desarrollar ansiedad, estrés, depresión y sentimientos de culpa, con el riesgo de caer también en adicciones, advirtió Karla Patricia Valdés García, maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El alcoholismo puede generar problemas económicos, infidelidades, falta de comunicación y de tiempo de calidad, no obstante, las mujeres hacen todo por mantener la relación, por no fracasar en ella, y se quedan mucho tiempo en una relación tóxica y nociva para ellas.

Esto puede generarles sintomatología diversa como ansiedad, estrés, depresión y, en algunos casos, puede llevarles a caer en adicciones. La mujer debe valorar y sopesar la integridad y el bienestar de los hijos y de ella misma, para determinar si continúa el vínculo o lo rompe, además de analizar la disposición de la pareja para someterse a algún tratamiento a fin de regular o eliminar ese consumo.

“El problema es cuando esto ya es crónico, genera violencia, peligro para la integridad emocional y físico”, expresó.

Los celos también son dañinos cuando llegan a un nivel patológico y quieren tener un control sobre la pareja, preguntándoles continuamente dónde se encuentran, qué actividad están haciendo, con quién andan y con quién hablan por teléfono.

“Si hay una pareja que tiene rasgos dependientes, suele soportar mucho este tipo de control, de manipulación, de violencia psicológica y emocional. Puede llevar a que la pareja tenga muchas peleas, muchas discusiones, mucho desacuerdo que poco a poco van lastimando la comunicación, la relación”, advierte Valdés García.

“Si los celos se salen de control y generan esto, hay que buscar apoyo psicológico en pareja, para tratar de modificar estas creencias y comportamientos nocivos. Hay personas que durante todas sus relaciones sentimentales manifiestan celotipia, cuando es patológico, pero hay personas que en una relación lo presentan, en otras no, en una es menos y en otra más, y sí puede ser transitorio, tratable y modificable, con apoyo emocional y psicológico”, explica la especialista.

Los celos son patrones de comportamiento, inseguridades, baja autoestima y eso difícilmente lo logran controlar si no se tiene una guía, una asesoría, indicó.

Quienes tienen una pareja con celotipia, presentan prácticamente los mismos síntomas que quienes tienen una pareja alcohólica, y dejan de frecuentar amistades y de realizar actividades que antes disfrutaban.

“Genera mucho malestar en ambos, por eso la recomendación es terapia de pareja. Cuando estoy en relación de pareja y empieza haber celos desmedidos, lo más normal es que después de cierto tiempo se abandone esta relación, que no se soporte este tipo de control, pero si me quedo los celos no se detienen: primero es la amiga, luego la otra amiga, la vecina, la comadre, la prima y luego la mamá”, indica Karla Patricia.

“Los celos patológicos no se detienen ante la complacencia de ciertas peticiones. Es muy complicado”, aseguró.