Saltillo crea Policía de las Infancias para proteger a menores en situación de mendicidad

La ciudad de Saltillo se prepara para implementar un nuevo modelo de atención enfocado en la protección de niñas, niños y adolescentes. A través de la Comisaría de Seguridad y Atención Ciudadana, se avanza en la conformación de la llamada Policía de las Infancias, una unidad especializada que tendrá como principal objetivo detectar y atender a menores en situación de riesgo.

¿Qué es la Policía de las Infancias en Saltillo?

Se trata de un agrupamiento policial con enfoque social y preventivo, diseñado para intervenir en casos donde menores se encuentren en condiciones vulnerables, como la mendicidad en la vía pública.

El comisario Miguel Ángel Garza Félix explicó que actualmente el proyecto se encuentra en fase de capacitación, en coordinación con distintas instituciones como:

- La Fiscalía General del Estado

- La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONIF)

- El DIF municipal

Un perfil especializado para atender a menores

A diferencia de otras unidades, la Policía de las Infancias estará integrada por elementos con formación específica en áreas clave para la atención social. Entre los perfiles considerados destacan:

- Trabajo social

- Psicología

- Atención a víctimas

Experiencia en unidades especializadas como UNIF

El objetivo es contar con personal capacitado no solo en seguridad, sino también en sensibilidad social, capaz de generar confianza con la ciudadanía y atender adecuadamente a menores en contextos vulnerables.

Atención a menores en mendicidad y riesgo

Uno de los principales enfoques de esta nueva unidad será detectar a menores que se encuentren en la vía pública, particularmente en cruceros o zonas donde se ha identificado mendicidad infantil.

Problemáticas que busca atender

Las autoridades han señalado que, detrás de estos casos, pueden existir situaciones más complejas, como:

- Posible explotación infantil

- Falta de acceso a servicios básicos

- Entornos familiares en situación de riesgo

- Necesidades de atención médica o psicológica

Ante este panorama, la intervención no será punitiva, sino orientada a la protección y canalización inmediata.

Canalización al DIF y atención integral

Una vez detectados los casos, los menores serán canalizados a instancias como el DIF, donde podrán recibir apoyo especializado. Este modelo busca garantizar una atención integral que no solo atienda la situación inmediata, sino también las causas de fondo.

Apoyos contemplados para familias

El programa incluye acciones dirigidas tanto a los menores como a sus familias, entre ellas:

- Acceso a servicios de salud

- Entrega de despensas

- Vinculación a oportunidades laborales

- Seguimiento por parte de instituciones especializadas

Este enfoque multidisciplinario busca romper el ciclo de vulnerabilidad y ofrecer alternativas reales a las familias.

Un modelo preventivo en construcción

Aunque aún no se ha definido una fecha oficial para el arranque del programa, será el alcalde Javier Díaz González quien anuncie su implementación una vez concluida la etapa de preparación.

La creación de la Policía de las Infancias representa un paso importante en la política pública local, al priorizar la protección de menores desde un enfoque preventivo y de derechos humanos.