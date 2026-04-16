Menor es golpeado durante violento asalto en La Valencia; le arrebatan dinero y documentos (video)
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El joven, de 17 años, fue interceptado por dos sujetos, que lo despojaron de sus pertenencias
Golpeado, asaltado y con la incertidumbre sobre el paradero de sus documentos, un adolescente de 17 años fue víctima de un robo con violencia la noche de este miércoles en calles de la colonia La Valencia, al poniente de Saltillo.
Minutos antes de las 21:00 horas, Ezequiel regresaba de la escuela a su domicilio cuando, al llegar a la esquina de Galicia y La Rioja, fue interceptado por dos sujetos. Sin mediar palabra, los agresores comenzaron a empujarlo y, al intentar defenderse, lo sometieron entre ambos para golpearlo y despojarlo de sus pertenencias.
A pesar de que en las inmediaciones había un local de comida con personas presentes, el joven no recibió auxilio. De acuerdo con versiones, los presuntos responsables serían conocidos en la zona por cometer este tipo de actos, lo que ha generado temor entre comerciantes y vecinos para intervenir.
Una vez sometido y ya en el suelo, los agresores le quitaron sus audífonos, teléfono celular, 800 pesos en efectivo y una mochila que contenía documentos personales.
Tras el ataque, el menor fue trasladado para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Este jueves acudió ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, con la esperanza de recuperar, principalmente, sus documentos.