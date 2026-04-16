¡Ayudemos a Carlos! Familia de Saltillo pide ayuda para cubrir gastos médicos por diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica

Desde hace más de dos años, enfrenta esta condición acompañado de su familia, que hoy sostiene una lucha no solo médica, sino también emocional y económica ante el avance de la enfermedad.

En Saltillo , la vida de Carlos Héctor Elizondo Sandoval cambió radicalmente tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento progresivo que deteriora el sistema nervioso y limita funciones esenciales como el movimiento, el habla y la alimentación.

“Quienes lo conocen saben que siempre ha sido una persona fuerte, trabajadora y solidaria. Hoy somos nosotros quienes pedimos ayuda para él”, expresó su hija, Carla Elizondo, a través de redes sociales.

UNA ENFERMEDAD DE ALTO IMPACTO Y COSTOS ELEVADOS

De acuerdo con la Clínica Mayo, la ELA provoca la degeneración de las neuronas motoras, lo que impide al cerebro controlar los músculos voluntarios y deriva, con el tiempo, en parálisis.

Aunque se trata de un padecimiento poco frecuente, su impacto es considerable. En México, organismos como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad estiman que miles de personas viven con esta condición, mientras que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía advierte que la atención implica costos elevados debido a la necesidad de cuidados permanentes y atención multidisciplinaria.

LLAMADO URGENTE A LA SOLIDARIDAD

Ante este panorama, la familia inició una campaña en la plataforma GoFundMe bajo el nombre “Ayudemos a Carlos Héctor Elizondo Sandoval”, con la meta de recaudar 750 mil pesos.

Los recursos serán destinados a medicamentos especializados, terapias de rehabilitación, atención de enfermería continua y equipamiento médico que le permita mantener la mejor calidad de vida posible.

“Los gastos se salen completamente de nuestras manos, pero cualquier apoyo, por pequeño que sea, puede hacer una gran diferencia”, compartieron sus familiares.

Además de las aportaciones económicas, también se invita a la ciudadanía a difundir el caso para ampliar el alcance de la ayuda solidaria.

Si quieres apoyar a Carlos Héctor Elizondo, puedes entrar al siguiente enlace.