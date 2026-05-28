Saltillo: Denuncian ante IEC al ‘Jimmy Veloz’, candidato de MC, por presunta propaganda ilícita y actos anticipados

Un grupo de ciudadanos interpuso una denuncia ante Instituto Electoral de Coahuila en contra del candidato a diputado local de Movimiento Ciudadano al Distrito 11 de Torreón, Coahuila, Jaime Cleofas Martínez Veloz, por presunto actos anticipados de campaña y/o propaganda ilícita En la queja presentada el pasado 25 de mayo a la vista del secretario ejecutivo del IEC, Gerardo Blanco Guerra, se argumenta que el 7 de octubre de 2025 durante un evento Martínez Veloz, siendo delegado del MC en el Estado, realizó actividades de proselitismo en un sector irregular del oriente de la ciudad.

En la narración de hechos de la denuncia, foliada con el número 1719/2026, los demandantes señalan que en la reunión, que fue publicitada por un medio de comunicación local, Óscar Gerardo Martínez Amezcua, así como su hija Rosa María Martínez Portillo, integrantes de la Unión de Colonias Populares Tierra y Libertad, “la cual utilizan como fachada para perpetrar invasiones y despojos de tierras privadas”, entregaron a Martínez Veloz 110 afiliaciones de personas.

Esto con la promesa de regularizar sus predios en la colonia Universidad Universo, mismos que de manera ilegal les vendió dicha organización. “A sabiendas de que él (Jaime Cleofas Martínez Veloz), contendería para una diputación local en 2026”, reza el documento.

Cabe señalar que esta colonia establecida ilegalmente en el predio El Llano, en Arteaga, fue declarada en 2025 por las autoridades de dicho municipio como “asentamiento humano irregular”.

De acuerdo con la versión de los inconformes las personas afiliadas estarían operando bajo el nombre de “Brigada Ciudadana Universidad Universo”, en favor de Movimiento Ciudadano. “Es una irregularidad ya que un partido político no puede ser utilizado para defender los intereses ilegales de una persona, (Óscar Martínez), con fines de lucro ilícito”, se lee en el escrito. Lo anterior dadas las denuncias penales que obran en contra de Martínez Amezcua por los delitos de fraude y despojo, en perjuicio de los dueños legítimos de “El Llano”. Por tales motivos los afectados solicitan en la denuncia le sea fincado a Jaime Cleofas Martínez Veloz un Procedimiento Especial Sancionador en materia electoral, y en caso de ser procedente se le sancione inhabilitándolo para participar como candidato en las elecciones del próximo 7 de junio.

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