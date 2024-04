Templo y Plaza San Francisco, añoranzas y recuerdos del Saltillo de ayer

La propuesta contempló el levantamiento de dos torres y una bóveda de concreto. Dicha empresa no llegó a su terminación, al faltar los acabados y revestimiento, lo que no debió haber cambiado fue la fe de los creyentes y la esperanza de la llegada de tiempos mejores para terminar el proyecto.

Para seguir con la austeridad franciscana, la fachada original de la iglesia era sobria y sencilla. Durante la década de los años cincuenta del pasado siglo, el edificio sufrió una completa remodelación y no es difícil imaginar que los recursos no fueron suficientes para terminar la obra.

El libro de cabecera de todo entusiasta del pasado de esta ciudad, “Historia de la Ciudad de Saltillo de Pablo M. Cuéllar Valdés, nos revela importantes datos sobre la construcción del templo de San Francisco, como que data de 1787 y el terreno para su construcción fue donado por el Ayuntamiento de la ciudad, en ese tiempo integrado por Antonio González Bracho, don Andrés Antonio de la Mata y Cos , don Juan Landín, don Pedro José de la Peña y do n Juan José Valdés con la anuencia de don Pedro Fueros, Gobernador de la Provincia de Coahuila.

Tiempo después el histórico edificio del ex convento y Ateneo Fuente, sirvió como cuartel, oficinas de un sindicato de trabajadores y fue derribado en 1956 para dar paso al edificio de la Universidad de Coahuila, propósito que no se llevó a cabo.

Una funcionaria que ahí trabajaba decidió trasladar y montar el quisco en el jardín de su casa. Personas encargadas de la bodega, al darse cuenta de que el quisco ya no estaba, inquirieron a la funcionaria sobre el mencionado templete, la trabajadora pública, respondió: “Me lo lleve a mi casa porque temí que alguien se lo fuera a robar”, el quiosco fue devuelto, pero no se supo más de él.

El destino final del antiguo quiosco es curioso, si mal no recuerdo, en tiempos de la administración del gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, se dio la orden de retirar el quisco de la plaza. Techo, maderas y barandales de hierro forjado fueron llevados para su resguardo a una bodega del Centro de Convenciones.

Con el propósito de honrar la memoria del torero más grande de todos los tiempos, el mandatario estatal dispuso que se erigiera una estatua, la obra fue ejecutada por el escultor yucateco Humberto Peraza y Ojeda.

En la magistral escultura de tamaño histórico de 2.20 metros, se plasmó el lance de “La Saltillera”. Cuando el monumento fue terminado, recibí la indicación de proponer el lugar idóneo para instalar la flamante estatua, después de proponer varios lugares, propuse la Plaza San Francisco por dos razones: La primera, estaba vacío el lugar donde había estado la estatua de Juárez y la segunda, el torero había nacido en la calle de Guerrero, a unos pasos de la plaza.

El gobernador Martínez pensó las cosas dos veces, ve con el párroco de San Francisco y pídele permiso de poner la estatua. Me dirigí con el párroco, desgraciadamente no recuerdo su nombre, al llegar plantee de manera clara la intención de colocar la estatua en la plaza, el padre con cara seria me dijo: “¿Entonces quieren poner una estatua de un matador de toros, en la plaza que lleva el nombre del santo protector de los animales?”

Me quedé sin habla, momentos después el padre soltó una sonora carcajada, muy sonriente enfático me dijo: “Claro hombre no hay problema, póngala cuando gusten, ¡ah!, pero dígale al Gobernador que le encargo una estatua de San Francisco”.

La aprobación y deseo del cura los transmití tal cual. Seguimos en deuda con Don Panchito. saltillo1900@gmail.com