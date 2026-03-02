Saltillo: emiten sexta licitación para obras de Expo Coahuila

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) publicó la convocatoria para la licitación pública nacional número SIDUM-LPN-CO-E006-2026, con el fin de realizar la obra de la etapa de acceso “Main Entrance” en Saltillo.

Este nuevo proceso se suma a los trabajos de modernización del antiguo recinto ferial, el cual cambiará su concepto para convertirse en Expo Coahuila, un espacio que albergará convenciones, conciertos y eventos gastronómicos.

Con esta, la dependencia estatal ha emitido seis licitaciones previas para este proyecto, las cuales iniciaron en agosto del año pasado con la elaboración del proyecto ejecutivo por un monto de 3.2 millones de pesos.

Posteriormente, se adjudicaron contratos para demoliciones y canalizaciones por 11.6 millones, así como la etapa del Main Street y servicios básicos por 11.2 millones de pesos.

La quinta licitación, resuelta recientemente en diciembre, consistió en una nueva etapa de demoliciones adjudicada por 12.4 millones de pesos, sumada a la remodelación de los baños norte que tuvo una inversión de 5.6 millones.

Para esta sexta etapa correspondiente al acceso principal, los recursos fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas de Coahuila mediante el oficio PEI-26-0102, con fecha del 12 de febrero de 2026 y origen de los fondos para el financiamiento de los trabajos proviene del esquema del Impuesto Sobre Nómina (ISN-FID-2026), según se establece en las bases técnicas del concurso.

“El plazo de ejecución de los trabajos es de 180 días naturales”, expuso el documento oficial respecto a la duración que tendrá la construcción del “Main Entrance”.

La fecha probable para el inicio de las maniobras en el terreno es el 17 de marzo de 2026, con una terminación programada para el 12 de septiembre del mismo año.

De acuerdo con el calendario oficial, la visita al sitio donde se realizarán los trabajos tuvo lugar el día 24 de febrero y la junta de aclaraciones para las empresas interesadas se llevará a cabo el 3 de marzo, mientras que la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas será el 10 de marzo a las 14:00 horas.

El fallo de la licitación para conocer a la empresa ganadora se emitirá el día 13 de marzo a las 11:00 horas en la Sala de Eventos de la dependencia en la capital del estado.

NIVELACIÓN Y ALBAÑILERÍA, CONTEMPLADAS

Dentro de los trabajos preliminares se contempla el trazo y nivelación con equipo topográfico sobre una superficie de 2 mil 135 metros cuadrados para establecer los ejes de referencia.

La cimentación requerirá excavación por medios mecánicos, el uso de concreto premezclado de diversas resistencias y más de 7 mil 900 kilogramos de acero de refuerzo para las estructuras.

En el área de albañilería se especifica la construcción de muros de block de concreto y columnas de 35 por 35 centímetros, además de la instalación de jardineras decorativas.

El proyecto también incluye una zona de taquillas que contará con la instalación de vidrio natural de 10 milímetros con resaque en media luna de aluminio para la atención al público.