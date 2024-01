Saltillo: escaleras de emergencia, claves para combatir incendios en las alturas

Personal de Bomberos y Protección Civil de Saltillo afirmó estar listo en caso de tener que realizar un rescate en un edificio de altura, tanto en capacitación como en equipamiento.

Alberto Neira Vielma, director de la dependencia, indicó que los elementos están preparados para atender la atención de emergencias en edificios con altura.

Detalló que, si bien se cuenta con un camión de bomberos que tiene una escalera telescópica de hasta 30 metros, los rescates se realizan por medio de las escaleras de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: tiene Estado pendiente comprar 5 estaciones para monitorear calidad del aire

“Son servicios que, afortunadamente, no se presentan de una forma muy constante; sin embargo, son servicios que no dudamos que en algún momento se puedan llegar a presentar, y no porque no sean servicios que se presenten de forma constante se dejan de lado para su atención”, explicó el funcionario.