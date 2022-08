“ Fuimos a poner una denuncia, pero nos dijeron que no se podía porque primero debía vencer la fecha que marcaba el contrato”, indicó uno de los denunciantes que pidió permanecer en el anonimato.

Los contratantes declararon haber acudido al domicilio donde firmaron los contratos, buscando respuestas; ahí los padres aseguraron no saber nada de Miguel y les dijeron que no planean hacerse cargo de los adeudos, incluso, el hermano del señalado los corrió de forma agresiva.

“Se me hace bien raro, porque si está desaparecido, ¿por qué no han levantado reporte”, declaró Mary Martínez , una de las afectadas. Las versiones de los testigos concuerdan en la falta de un reporte de desaparición y especulan que existe un encubrimiento.

Los estafados declaran que Miguel se encargaba de contactar a sus clientes para posteriormente citarlos en casa de sus padres, firmar el contrato y pedir el pago a la brevedad.

Publicidad

Después de la desaparición de Miguel, una de las afectadas declaró que una persona bajo el nombre de Thania Pérez, les ofreció brindarles el paradero del estafador, por la cantidad de 500 pesos, pero que al momento de consolidar el acuerdo, la mujer dejó de comunicarse con ella.

Los quejosos, en búsqueda de respuestas, acudieron con los ex integrantes del grupo “Sexta Revolución”, ellos les dijeron que el grupo musical se disolvió y hasta el día de su separación tenían más de un mes sin trabajar o saber de Miguel.

Los testigos declaran que el grupo “Sexta Revolución” expresó que su relación laboral con Miguel no era la mejor. Los músicos dijeron que el contratista los citaba con poca anticipación a los eventos, además de que el pago no se les entregaba hasta terminada la presentación y en ocasiones no les pagaba lo acordado.

Publicidad

Los involucrados en la búsqueda de Miguel declaran que se dirigieron al local de limusinas con el que presumía convenio el contratante.

Según expresaron los entrevistados, el personal de renta de vehículos declaró conocer a Miguel y que siempre cotizaba planes, pero que nunca pagó un anticipo ni rentó unidades.