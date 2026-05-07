Saltillo: Este viernes cierra registro para examen de admisión en la Narro

La convocatoria permaneció abierta desde el pasado 17 de febrero y la institución prevé concluir con alrededor de 5 mil fichas emitidas para seleccionar a mil 600 nuevos alumnos entre sus sedes de Saltillo, Torreón y Cintalapa, Chiapas.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro cerrará este viernes 8 de mayo el proceso de registro para aspirantes que buscan ingresar a alguna de sus licenciaturas para el próximo ciclo escolar.

El examen de admisión se aplicará el próximo 10 de junio para las sedes de Saltillo y Chiapas, mientras que en la Unidad Laguna, ubicada en Torreón, la evaluación se realizará los días 10 y 11 de junio. Los resultados del proceso de selección serán publicados el 21 de julio.

La Universidad ofrece un total de 21 programas académicos. En la sede Saltillo se imparten carreras relacionadas con agronomía, biotecnología, desarrollo rural, economía agrícola e ingeniería ambiental, entre otras áreas.

En Torreón, la oferta académica incluye programas enfocados en agronomía, agroecología, procesos ambientales y medicina veterinaria. Por su parte, en la sede de Chiapas se ofrece la carrera de Ingeniería en Ciencias Agrarias.

La convocatoria completa puede consultarse en https://www.uaaan.edu.mx/2026/02/17/convocatoria-para-aspirantes-a-nuevo-ingreso-2026/