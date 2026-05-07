Saltillo: Este viernes cierra registro para examen de admisión en la Narro

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    Saltillo: Este viernes cierra registro para examen de admisión en la Narro
    El 70 por ciento de los alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, es foráneo. ARCHIVO

La Universidad agraria prevé recibir a mil 600 nuevos estudiantes en sus sedes de Saltillo, Torreón y Chiapas

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro cerrará este viernes 8 de mayo el proceso de registro para aspirantes que buscan ingresar a alguna de sus licenciaturas para el próximo ciclo escolar.

La convocatoria permaneció abierta desde el pasado 17 de febrero y la institución prevé concluir con alrededor de 5 mil fichas emitidas para seleccionar a mil 600 nuevos alumnos entre sus sedes de Saltillo, Torreón y Cintalapa, Chiapas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/crean-consejo-ciudadano-para-vigilar-cambios-de-uso-de-suelo-en-saltillo-KG20512686

El examen de admisión se aplicará el próximo 10 de junio para las sedes de Saltillo y Chiapas, mientras que en la Unidad Laguna, ubicada en Torreón, la evaluación se realizará los días 10 y 11 de junio. Los resultados del proceso de selección serán publicados el 21 de julio.

La Universidad ofrece un total de 21 programas académicos. En la sede Saltillo se imparten carreras relacionadas con agronomía, biotecnología, desarrollo rural, economía agrícola e ingeniería ambiental, entre otras áreas.

En Torreón, la oferta académica incluye programas enfocados en agronomía, agroecología, procesos ambientales y medicina veterinaria. Por su parte, en la sede de Chiapas se ofrece la carrera de Ingeniería en Ciencias Agrarias.

La convocatoria completa puede consultarse en https://www.uaaan.edu.mx/2026/02/17/convocatoria-para-aspirantes-a-nuevo-ingreso-2026/

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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