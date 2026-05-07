Torreón: Se instalarán 120 comerciantes en Plaza Mayor por el Día de las Madres

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    Torreón: Se instalarán 120 comerciantes en Plaza Mayor por el Día de las Madres
    Los comerciantes comenzarán la instalación de sus puestos desde la madrugada del sábado

Se supervisará que los vendedores respeten el espacio asignado y no obstruyan el tránsito peatonal

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Plazas y Mercados informó que aproximadamente 120 comerciantes se instalarán este sábado 9 de mayo en la Plaza Mayor, como parte de las actividades programadas con motivo de la celebración del Día de las Madres

El director de la dependencia, Víctor Ramos Galindo, señaló que el objetivo principal es garantizar la seguridad, el orden y la adecuada convivencia tanto de los vendedores como de las familias que acudan a disfrutar de los eventos conmemorativos.

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Explicó que los comerciantes comenzarán con la instalación de sus puestos desde la madrugada del sábado, estableciéndose como hora límite las 16:00 horas para el ingreso y acomodo de mercancía.

Asimismo, detalló que las vialidades autorizadas para la colocación de los puestos serán las calles Galeana y Ramón Corona, así como el paso peatonal de la avenida Morelos, con la finalidad de mantener una correcta organización del espacio público.

$!Las vialidades autorizadas para la instalación son las calles Galeana, Ramón Corona y el paso peatonal de la avenida Morelos.
Las vialidades autorizadas para la instalación son las calles Galeana, Ramón Corona y el paso peatonal de la avenida Morelos. CORTESÍA

Ramos Galindo indicó que el personal de inspección de la dependencia verificará que los vendedores respeten el área asignada, mantengan libres los espacios destinados al tránsito peatonal y cumplan con la obligación de dejar limpia la zona al concluir sus actividades.

“Al término del evento se realizará una revisión para asegurar que los comerciantes no depositen basura o residuos en lugares no permitidos, y que dejen limpia el área asignada, contribuyendo así al orden y la imagen urbana”, puntualizó.

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Estas acciones se llevan a cabo de manera coordinada con la Dirección de Seguridad Pública, Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos, así como la Dirección de Inspección y Verificación, con el propósito de garantizar una celebración segura y organizada para la ciudadanía.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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