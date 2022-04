Saltillo: eventuales del ISSSTE ‘pagan por trabajar’... y sin recibir su sueldo

Hasta esta semana, la Subdelegación Administrativa del ISSSTE liquidó el adeudo de tres quincenas que no se habían depositado al personal eventual y suplente del Instituto, quedando como restantes cuatro quincenas más que serán depositadas en cuanto los procesos administrativos lo permitan.

Pero, ¿qué pasa con los trabajadores eventuales y suplentes, que aún no ha recibido su salario?

VANGUARDIA buscó a uno de los trabajadores afectados que se desempeña como camillero en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Saltillo, quien reconoció que, aunque ya le han sido pagadas tres quincenas de las siete con adeudos, continúa invirtiendo su tiempo y su dinero en acudir a trabajar, sin que las labores que desempeña sean remuneradas.

“Literalmente estoy viniendo a trabajar solo porque me deben dinero, y lo siento como una inversión, y no soy el único, habemos muchos trabajadores entre enfermeras, enfermeros, personal auxiliar, camilleros, hasta personal de administración que no nos salen las cuentas, estamos invirtiendo en venir a trabajar”, expone.

El afectado, que labora sin base y que no está sindicalizado, señaló que él ha tenido que recurrir a trabajar como chofer en la plataforma InDriver, alquilando su vehículo durante los fines de semana, en su tiempo libre, para poder solventar sus gastos personales y los de su hijo de siete años que estudia en el nivel Primaria.

“Hemos hecho muchos sacrificios, yo solamente mantengo a mi hijo, pero hay personas que tienen a sus papás enfermos, que tienen más hijos y con el salario que tenemos, que además ni nos pagan, pues no nos alcanza, yo he tenido que recurrir a un segundo empleo para poder estirar un poquito el dinero”, dice.

Por laborar hasta 10 horas o más en turnos rotativos, los 250 trabajadores eventuales y suplentes afectados reciben un salario de entre 3 mil y 3 mil 500 pesos quincenales, de los que ya se han acumulado más de 20 mil pesos por trabajador, contemplando los pagos que ya se han reflejado.

“Yo te hablo sobre mi caso; he doblado turnos en el hospital, he trabajado en guardias dobles, yo lo hago con mucho gusto, a veces cansado, pero lo hago y aun así no me han pagado, pero sigo esperando que me liquiden lo que me deben para ver si sigo en esto o de plano me retiro”, reflexiona.

Finalmente, expone que esta situación ya ha se ha cuestionado a las autoridades administrativas del nosocomio, quienes aseguran que el problema se deriva por malos manejos de la Delegación del ISSSTE.