Las vacaciones ya llegaron y esto significa que los niños, niñas y adolescentes dejarán las aulas y tendrán tiempo libre por lo menos durante ocho semanas, de acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Educación Pública. Debido a que muchos padres y madres de familia trabajan, hay que darse a la tarea de buscar quién cuide de sus hijos e hijas durante las vacaciones, o bien, invertir en un curso de verano para que puedan realizar actividades multidisciplinarias, culturales y deportivas.

Sin embargo, el acceso a estos cursos de verano no es para todos. VANGUARDIA hizo un recorrido por colonias periféricas como La Minita, Patria Nueva y Guayulera donde se preguntó a ocho padres y madres de familia cómo pasarán las vacaciones de verano y esto fue lo que nos dijeron: “Acaban de salir de vacaciones mis dos hijos y queríamos inscribirlos en cursos de verano pero todavía estamos revisando porque los costos son caros, yo no tengo trabajo y mi esposo es el que sale a trabajar, no sé si esta vez me tocará quedarme en casa con ellos y salir a pasear“, señaló Verónica Ruiz, madre de familia. Dijo que en caso de no inscribir a sus hijos en cursos de verano tendrán que hacer planes para visitar parques públicos de la ciudad como “El Chapulín” o “El Bosque Urbano”, aunque el gasto de transporte es significativo para la familia.

“Normalmente preferimos movernos en carro porque el transporte no pasa, se tarda mucho y tampoco llega hasta los parques. Si lo utilizáramos gastaría hasta 100 pesos en pasajes de ida y vuelta, prefiero ponerle gasolina a mi carro”, expuso Verónica. El padre de familia Juan Manuel Ortiz mencionó que por esta vez dejará a su hijo de 7 años en compañía de sus abuelos durante el verano pues tiene que ahorrar para comprar los útiles y uniformes para el próximo ciclo escolar: “La verdad que me sale muy caro meterlo a un curso. Antes estaban dando fútbol y beisbol gratuito aquí en La Maquinita pero este año no sé, no lo han anunciado y no andamos para gastar mucho”, expuso. María de la Luz Garza, madre de tres adolescentes que cursan el 6 grado de primaria y 1° y 3° de secundaria, manifestó que este verano sus hijos estarán aprendiendo a atender la tiendita de abarrotes que tienen en su casa, aunque sabe que en cursos de verano podrían aprender a socializar.