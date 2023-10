Saltillo: hombre muere porque se ahogó con un pan, ¿tú sabes qué hacer en caso de atragantamiento?

Pérdida del Conocimiento: Un estado crítico que puede resultar si la obstrucción no se resuelve a tiempo.

Si no ha salido el objeto debes realizar hasta cinco compresiones abdominales. Esta maniobra se conoce como Heimlich en honor al médico estadounidense que la inventó en 1974 (como curiosidad decir que el doctor Heimlich realizó su maniobra por primera vez en un caso real en 2016 cuando ya tenía 96 años de edad y salvó a una compañera de 87 años y a los pocos meses él falleció a causa de un infarto).

Si el peso del niño lo permite, hacemos las maniobras con él apoyado en un brazo y siempre controlando la cabeza con la mano . Si no podemos nos apoyamos en una pierna. Y el cuerpo debe estar con la cabeza más baja para favorecer la salida.

Si no ha salido, se recomienda hacer cinco compresiones torácicas, con dos dedos como si fuera un masaje cardíaco, pero empujando hacia adentro y hacia la boca.

Se dan las cinco palmadas interescapulares, pero NO se hacen compresiones abdominales ya que las posibles lesiones ocasionadas podrían causar daños al menor.

En personas con obesidad abdominal la maniobra no es efectiva ya que comprimiríamos la grasa y no se conseguiría el efecto.

Las compresiones abdominales no se deben hacer a mujeres embarazadas ya que afectarían al feto y además no se conseguiría el efecto deseado.

¿QUÉ HACER SI ESTÁS SOLO?

Compresiones Abdominales (Maniobra de Heimlich para Uno Mismo):

La maniobra de Heimlich te la puedes hacer tú mismo si te encuentras solo o si nadie sabe cómo actuar: Coloca las manos igual que si se lo fueras a hacer a otra persona y presiona echando todo el peso de tu cuerpo sobre el respaldo de una silla.

Hay otras maniobras no refutadas por especialistas pero que en caso de necesidad puedes intentar:

– Salta de espaldas contra una pared y simularás así los golpes interescapulares.

– De rodillas con las manos apoyadas en el suelo, deja caer tu pecho contra el suelo. Así se genera presión interna en los pulmones y el objeto es empujado.

PREVENCIÓN DE ATRAGANTAMIENTO EN NIÑOS

Los atragantamientos, un riesgo particularmente alto para los niños en esta etapa temprana de desarrollo, pueden ocurrir cuando los pequeños curiosos comienzan a poner todo a su alcance en sus bocas. Los juguetes y objetos cotidianos pueden convertirse en amenazas silenciosas, ya que los niños aún no han desarrollado completamente la capacidad de advertir el peligro por sí mismos.

Una de las claves fundamentales para prevenir atragantamientos es proporcionar juguetes adecuados a la edad del niño. Es vital verificar que no tengan partes pequeñas que puedan desprenderse fácilmente. Además, los chupetes, mamaderas y mordillos para bebés deben ser examinados cuidadosamente para asegurar que las tetinas no se suelten con facilidad y que no haya piezas pequeñas que representen un riesgo.

Durante las comidas, se recomienda enfocarse en la atención plena. Los niños deben ser alentados a comer despacio, en pequeñas cantidades y a masticar adecuadamente. Partir finamente los alimentos fibrosos, como la carne, también puede reducir el riesgo de atragantamientos.

Además, ciertos alimentos y objetos deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de dos años. Evite darles chicles, frutos secos enteros, uvas enteras y trozos grandes de carne. Además, es fundamental mantener fuera del alcance las monedas, las pilas botón y las tapas de lapiceras, ya que estos objetos son las principales causas de atragantamientos en el hogar.

Es esencial que los padres estén atentos y tomen medidas preventivas para proteger a sus hijos. Enseñar a los niños a no hablar, correr o reírse mientras comen puede ser una práctica que salve vidas. Además, siempre esté preparado para administrar primeros auxilios en caso de emergencia y, si es necesario, busque ayuda médica de inmediato.

La prevención comienza en casa, y con un enfoque proactivo y educativo, los padres pueden crear un entorno seguro donde los niños puedan explorar y aprender sin poner en peligro su seguridad.

LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Recuerda, la práctica y la preparación son clave en situaciones de emergencia. La familiaridad con estas técnicas y la capacidad de aplicarlas rápidamente podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

