¿Saltillo la ciudad más embrujada? Doña Wicca desentierra ‘trabajos’ entre tumbas

El pasado domingo 18 de febrero, el centro de Saltillo se vio abarrotado por cientos de "Brujerios", quienes se dieron cita en el Hotel Urdiñola desde minutos antes de las 14:00 horas para conocer a Doña Wicca y comprarle algunas pulseras de protección. Ahí, en una reveladora entrevista con Angy Reyna, conocida como Doña Wicca, se abrieron las puertas a un mundo en el que lo paranormal y lo espiritual se entrelazan. A pesar de la etiqueta de "Doña Wicca", aclara que su nombre real es el que prefiere que se utilice.

Desde una edad temprana, Angy ha sido dotada con el don de la clarividencia, manifestándose desde los 5 años. Su incursión en la liberación de trabajos de brujería comenzó hace aproximadamente seis años, cuando decidió hacer público su trabajo en los cementerios. "LA BRUJERÍA ES REAL Y LA GENTE ES CAPAZ DE DAÑAR DE CUALQUIER MANERA" Preguntada sobre su enfoque y método para desenterrar trabajos, Angy explica que su labor no consiste en desenterrar literalmente, sino en identificar y liberar trabajos de brujería que se encuentran a la vista en cementerios. Señala que su tarea va más allá de la liberación, ya que comparte las evidencias en sus redes sociales para que la gente tome conciencia del tabú que rodea a la brujería. "Primeramente, ni desenterramos, tú vas a un cementerio y como que te encuentras todo. Nosotros hacemos un scouting, vamos, recorremos los cementerios; a veces la misma gente nos dice, 'oye, ¿sabes qué Doña Wicca? Aquí, en tal cementerio, en la tumba de mi familia, vinieron y pusieron un mugrero', nosotros vamos, les limpiamos, agarramos los trabajos de brujería y posteriormente los compartimos en nuestras redes sociales, pero así como tal que tú digas, ah, vienen y lo desentierran, no. Siempre están a la vista de todo el mundo".

Respecto a la motivación de mostrar estos trabajos en Facebook, destaca su deseo de liberar a las personas y de despertar la conciencia colectiva sobre la realidad de la brujería. Asegura que existe una mayor proporción de trabajos malévolos en comparación con los benévolos. "(La motivación es) liberar a las personas para que la gente despierte, de que existen los buenos, pero también existen los malos, y, a mi criterio, existen más los malos que los buenos, porque en una tentativa yo creo que es un 80 porciento de los trabajos los utilizan para destrucción". "AGRADEZCA QUE LOS ESTOY SACANDO" En cuanto a los permisos para mostrar fotografías en sus redes, Angy considera que no es necesario, ya que estas acciones están dirigidas a visibilizar situaciones que afectan a la sociedad. "Realmente no creo ni considero tanto como que el permiso, ¿no? Porque, es como si yo dijera ¿hay permiso para que los entierren?, ¿hay permiso para que la gente esté enterrada, como niños, adultos, ancianos?, ¿para que estén colocados dentro de un frasco de brujería o en un pedazo de carne como el día de hoy (18 de febrero)?, creo que para eso no existe un permiso". "Si hemos tenido que de pronto la gente se identifica y nos amenaza 'te voy a demandar porque subiste mi foto'. Ay, señora, agradezca que las saqué, agradezca que los estoy sacando, pero también nos toca muchísimo la parte donde las personas son quienes mandan y colocan los trabajos. Entonces a nosotros nos toca exhibir el trabajo, que quede expuesto quién es la persona que lo está pidiendo". SALTILLO, ¿CUNA DE BRUJERÍA? NO, PERO CASI La entrevistada revela que Saltillo ha sido una de las ciudades donde ha encontrado mayor cantidad de trabajos de brujería, aunque no la cataloga como la número uno. Comenta sobre una tumba en particular que le llamó la atención, describiendo más de 100 trabajos de brujería en su interior.

"Así como en tal decirte que Saltillo es el número uno, no, porque en realidad nos hemos llevado sorpresas en otras ciudades como en la ciudad de Tampico, que es el número uno en brujerías, pero cada vez que visitamos Saltillo, wow, es impresionante ver cuánta cantidad (de trabajos) hemos encontrado aquí en Saltillo". "Hay una tumba que nos llama mucho la atención porque está dañada por un costado, y al momento de que uno se asoma a ver al interior, está llena, está completa. Yo hice de hecho un vídeo el día de hoy (18 de febrero) que voy a subir a mis redes sociales, metí el celular para grabar, fácil hay más de 100 trabajos ahí de brujerías".

"MIENTRAS UNO HAGA BIEN, MIENTRAS UNO VAYA DERECHO, UNO NO TIENES POR QUÉ TENER MIEDO A NADA" Angy también aborda los desafíos enfrentados en su labor, desde amenazas personales hasta intentos de intimidación y violencia durante transmisiones en vivo. "He sufrido amenazas personales, amenazas hacia mi persona, a mi familia. En alguna ocasión fueron a tirarnos balazos ahí en una transmisión en vivo, nos hemos encontrado sorpresas como, por ejemplo, que van y nos quieren intimidar dentro de los panteones, nos topamos con los brujos que nos están lanzando ciertas amenazas, pero creo que como en todo trabajo mientras uno haga bien, mientras uno vaya derecho, no tienes por qué tener miedo a nada". Sobre las críticas, comparte que el 80 porciento de las personas cree en su trabajo. Además, la vidente se defiende de quienes la juzgan por sus tatuajes de Satanás, argumentando que ha demostrado la presencia de trabajos de brujería incluso en el catolicismo. "El 80 porciento de las personas lo creen (en su labor) porque todas están pasando por una situación personal a veces muchas de las veces la gente dice 'oye, ¿por qué no encuentro trabajo?', o '¿por qué me enfermo mucho?, o 'mira, me separaron de mi esposo', todo eso muchas de las veces la misma gente empieza a relacionar su vida personal con esto (la brujería)". "Creo que ya de escéptico solamente estamos hablando de las personas religiosas, testigos de Jehová, cristianos, etcétera, pero también es bien cierto que he comprobado y demostrado públicamente que me han tocado sacerdotes, me han tocado los pastores de las iglesias, que vienen y me piden ayuda 'Doña Wicca, tiene algún tipo de trabajo que me pueda ayudar a que la gente me dé más diezmo?', entonces ahí es donde entra la duda, ¿somos o no somos?".

"Sobre el apoyo, yo creo que de un 100 porciento de mi página tendré tres criticonas, pero son personas que se dedican a lo mismo y soy muy juzgada porque tengo tatuado por todo mi cuerpo la imagen de Lucifer, de Satanás o del diablo, como se conoce, pero siempre tienen esa creencia de decir 'ay, porque si ayudas a la gente, trabajas con el diablo', para empezar, yo no trabajo, y en segundo lugar, quien dijo que por tener una imagen del diablo soy un ser humano malo". "He demostrado que hay tumbas donde son muy católicos, tienen a San Judas Tadeo y hay más de 100 trabajos de brujería en esas tumbas, utilizan a la Virgen, hay altares donde tienen a la Santa Muerte, a San Judas Tadeo, le usan para el dinero, entonces no, no entiendes esa parte". "HE CAÍDO EN CAMA HASTA POR UNA SEMANA" Angy reflexiona sobre la experiencia de ser una materia, una persona con habilidades clarividentes, y la responsabilidad que conlleva enfrentarse a trabajos espirituales. Además, destaca la complejidad de algunos trabajos, su impacto en su salud y la necesidad de mantener una fuerte protección espiritual para sobrellevar las situaciones desafiantes que surgen en su labor. "Cuando uno es una materia, uno realmente tiene el conocimiento para saber cómo sobrellevar este tipo de trabajo, pero también es cierto que hay trabajos que están muy bien colocados, que hay brujos que en realidad saben colocarlos, que al momento de que lo saco, lo libero, he caído en cama hasta por una semana". "De hecho, me he perdido de redes sociales hasta por 15 días y es cuando uno cae en un trabajo que es tan fuerte y que al momento de destruirlo, de hacerle una liberación, recae en uno y nos tumba en cama. Eso sí, sin duda, como hay cosas muy buenas, como hay cosas que realmente dices no, entonces solamente me enfoco mucho en la protección espiritual de mi materia, en mi energía y en saber sobrellevar las cosas".

"EL NEGATIVO ATRAE MÁS NEGATIVO, MEJOR EMPIEZA DECRETANDO QUE TE VA A IR BIEN" Finalmente, Angy Reyna ofrece orientación a aquellos que la buscan para liberarse de un supuesto trabajo de brujería, instándolos a asegurarse de que realmente lo tengan antes de buscar ayuda. Al preguntarle si existe un cobro por la liberación, comentó: "No, no, no, mira. Lo que pasa es que no es que tengan que venir conmigo. Siempre trato de explicarles, doy un servicio, leo cartas. Yo doy un servicio de liberación, por eso nosotros lo hacemos, porque nosotros hacemos contenido. Yo hago un contenido".

Destaca la importancia de discernir si realmente se está siendo víctima de algún trabajo espiritual antes de buscar ayuda. Argumenta que, en situaciones difíciles, la tendencia humana es atribuir los problemas a acciones externas, como trabajos de brujería. "Primero que nada es cerciorarse que sí tenga un trabajo, porque la gente siempre que está en una situación difícil, cuando están en una situación económica o personal, es como 'es que algo me están haciendo' y realmente no es que algo te están haciendo, simplemente es que está estancada, su energía está caída, no es el momento como para brillar o para triunfar de alguna manera y es por eso que todo lo quieren relacionar con lo negativo y dicen 'algo me están haciendo', 'me están haciendo de brujería', pero créeme que de 10 personas una tiene un trabajo, es muy poco probable que una persona tenga un trabajo y que por eso le esté yendo tan mal". Sobre tips para evitar caer en manos de charlatanes al buscar ayuda espiritual, aconseja no acudir a ellos ni solicitar servicios, sugiriendo que todos tienen la necesidad de conocer algo, pero que mezclarse con ese tipo de trabajo, especialmente en momentos difíciles, puede atraer energías negativas.

"No ir, no pedir nada, considero que todos tenemos la necesidad de saber algo. Nunca me he expresado como de los colegas como de que son charlatanes, que si saben o si no saben, solamente considero que si ya estamos pasando una situación difícil mezclarnos con este tipo de trabajo, es como que negativo atrae más negativo, o sea, como soy una persona muy positiva siempre trato de relacionarlo y no por tener clientes ni nada, porque siempre les digo 'es que no tienes nada, como quieres que te ayude si no tienes nada', mejor abre camino, enciende luces, la misma fe que le pones a un trabajo para que te vaya bien, mejor enciéndelo decretando que te va a ir bien. Creo que eso marca mucho la diferencia". Por último, la vidente comparte su perspectiva sobre el principio de acción y recompensa en el universo. Afirma que aquellos que actúan de manera positiva y benévola en la vida son recompensados con cosas buenas. "Siempre les digo a todos mis brujerios, porque mis brujerios les digo (a sus seguidores), lo que uno obra, cuando uno obra bien en la vida, siempre recibe cosas buenas del universo. Es como nosotros, a nosotros también nos han querido tumbar, nos han amenazado, nos han querido ver mal, pero yo siempre digo que somos más los buenos".

