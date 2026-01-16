Saltillo: Llama OCV a construir Expo Coahuila pensando en vialidades y transporte

La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo expuso los retos que enfrenta Expo Coahuila para la construcción integral del recinto.

A través de una ficha técnica compartida a VANGUARDIA, la Oficina indicó que el reto es que el proyecto “opere como un ecosistema integral, técnica y logísticamente preparado para eventos pequeños, medianos y masivos —incluso simultáneos— evitando fallas de diseño, movilidad u operación que limiten su impacto económico y urbano”.

Agregó que el proyecto enfrenta desafíos técnicos como alturas libres adecuadas para exposiciones y ferias industriales, capacidad de carga en pisos para maquinaria y montajes pesados, así como accesos y puertas amplias para logística de montaje y desmontaje.

También apuntaron que el recinto debe tener suficiencia y correcta distribución de sanitarios, áreas de registro, recepción, oficinas operativas y back of house, sistemas profesionales de audio, iluminación, datos y conectividad.

El estacionamiento suficiente y bien dimensionado para eventos simultáneos, así como zonas específicas para autobuses y transporte foráneo, y fujos peatonales y vehiculares seguros y ordenados, son otros aspectos que se marcaron como esenciales en el documento.

En general, se señaló que se debe cuidar la conectividad funcional con el resto del complejo y su entorno urbano.

MOVILIDAD, CLAVE EN ACCESOS

La oficina de gestión turística también realizó apuntes sobre la importancia de cuidar los posibles colapsos viales si no se cuenta con una planeación integral de los eventos.

“La operación de eventos masivos requiere una planeación integral de accesos, vialidades y estacionamientos. La falta de previsión en estos rubros puede generar colapsos viales severos, afectando tanto a los asistentes como a la dinámica urbana”, planteó.

Agregó que el reto contempla accesos jerarquizados, vialidades perimetrales eficientes y soluciones preventivas de gestión de tráfico.

Recordó que el proyecto Expo Coahuila fue concebido como un nuevo polo de eventos de gran formato para Saltillo, ubicado en los terrenos de la Feria, con el objetivo de fortalecer la competitividad de la ciudad en turismo de reuniones, espectáculos, exposiciones y eventos culturales.

“Su alcance va más allá de un centro de convenciones tradicional, al integrar múltiples espacios de experiencia, identidad y consumo”, apuntaron.

A su vez recordó que Expo Coahuila contará con un recinto principal que servirá de fórum multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos y eventos deportivos con capacidad estimada de 6 mil a 12 mil asistentes.

También se incluirá un Distrito Vaquero con restaurantes, bares, retail y servicios, una Plaza de las Estrellas con identidad, tradición y cultura del norte, la Explanada 38 para gastronomía, ferias y eventos al aire libre así como el Domo Norte para albergar rodeo, ecuestre y eventos corporativos y sociales.

Además, el proyecto contempla un Wine Garden Food Court vinculado a gastronomía y enoturismo aunado a Espacios culturales y temáticos “que refuerzan la identidad local y amplían la estancia del visitante”.

PROPONE COMITÉ TÉCNICO

La OCV también propuso que la gestión de Expo Coahuila incluya un comité técnico de acompañamiento de carácter consultivo.

El Comité puede estar integrado por: OCV Saltillo, Organizadores de congresos, ferias y exposiciones, Sector turístico y hotelero, Sector cultural y de espectáculos, Sector empresarial.

“Este comité acompañaría el diseño, construcción y puesta en operación del complejo, aportando visión técnica y experiencia práctica para blindar el proyecto desde su origen”, apuntó el documento.

Con todo lo anterior, se espera que Expo Coahuila atraiga a Saltillo eventos nacionales e internacionales de mayor escala, haya un incremento sostenido en ocupación hotelera y derrama económica, así como una mejor experiencia para visitantes y ciudadanía.

Se espera además que haya un posicionamiento de Saltillo como ciudad profesional, preparada y competitiva en eventos y turismo de reuniones.