En 2025 se invirtieron 37 mdp en el nuevo centro de convenciones

En lo que va del 2025, se han invertido 37 millones de pesos en el proyecto Expo Coahuila, el recinto ferial, de convenciones y espectáculos de Saltillo.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) en palabras de su titular, Miguel Ángel Algara Acosta, la obra se puso en marcha este año y se invirtió ese monto.

El monto fue expuesto este martes durante la comparecencia de Algara Acosta ante el Congreso del Estado en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

Fue el pasado 17 de octubre cuando el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas anunció la creación de Expo Coahuila, un nuevo recinto ferial para la Región Sureste de la entidad.

El proyecto contemplará un Forum para conciertos y espectáculos con capacidad entre 6 y 12 mil espectadores en diferentes configuraciones.

También contará con un Distrito Vaquero, una Plaza de las Estrellas, una Explanada 38 para exposiciones gastronómicas y concursos parrilleros, un Domo Norte para rodeos semiprofesionales, así como un Wine Garden Food Court para exposiciones vinícolas.

A su vez se incluirá un Pabellón Sarape que contará con dos terrazas para albergar ferias comerciales y conferencias, una Villa del Desierto para juegos mecánicos, además de mantener la velaria del Teatro del Pueblo.

INICIAN LICITACIONES EN AGOSTO

Desde el mes de septiembre, VANGUARDIA reportó que en el actual sitio de la Feria de Saltillo se comenzó con la demolición del arco de entrada para dar paso al arco del Rodeo Saltillo celebrado a mediados del mes de octubre.

Constructora Casteldefels S. A. de C. V ganó una de las licitaciones para la “etapa demoliciones y canalizaciones en área de corredor principal” por 11 millones 607 mil pesos.

Maquinaria y Desarrollos Urbanos S. A. de C. V. ganó otra por 11 millones 251 mil pesos --el menor entre los concursantes-- por concepto de “etapa main street acceso asfáltico y andadores estampados, agua potable y drenaje sanitario”.

Constructora Salas López ganó el proceso de “invitación a cuando menos tres personas” para la etapa de “remodelación de baños norte” por 5 millones 690 mil pesos.

Actualmente está en curso un proceso licitatorio más por parte de la SIDUM para la etapa Demoliciones 2.