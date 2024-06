Saltillo: Lluvias, vientos y granizo repentinos son inevitables y seguirán ocurriendo

OCURRIRÁ CON MÁS FRECUENCIA

La científica comentó que, aunque se suscitó desde el año pasado, sí es un fenómeno que se está presentando más de lo normal y seguirá presentándose año con año.

“Cada año esto va a ir creciendo porque estamos acumulando mucho calor y esta acumulación de calor ha ido despacio, subiendo despacio, pero este crecimiento no es geométrico, es exponencial, eso hace que suba muy de repente y va a seguir cada año. Tal vez será más intenso. Así cada vez más porque ya estamos viendo las consecuencias del calentamiento global”, dijo Mendoza.

Agregó que, al calentarse la atmósfera y ya no existir el choque de temperaturas que provoca la inestabilidad, es probable que para el mes de julio ya no se presenten cambios tan drásticos de temperatura.

Además de presentarse de manera cada vez más común, la meteoróloga también comentó que los cambios se presentan en todo el país pues asimismo se presentan las olas de calor.

“Entonces esto ya lo vamos a vivir más común, va a llegar el momento en que lo vamos a ver así ya siempre”, dijo.

‘YA NO SE PUEDE EVITAR’

Mendoza mencionó que, si bien las autoridades pueden realizar acciones para mitigar el calor en las ciudades, el fenómeno de los cambios bruscos ya no se puede evitar, sino controlar.

“Los gobiernos también tienen mucho que hacer porque muchas cosas ocurren porque no han controlado lo que saben que está pasando. Hay que pensar bien cuáles son las causas de que esté pasando esto para controlarlo, no para evitarlo, porque ya no se va a evitar, esto ya llegó y ya no se va a ir, pero sí por lo menos controlarlo un poco”, puntualizó.

En ese sentido, señaló que las ciudades son islas de calor que producen mucha diferencia de temperatura respecto a lo que se vive en zonas rurales, por lo que las urbes tienen mayores contrastes de temperatura y aumenta su riesgo.