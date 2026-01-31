Saltillo: mujer resulta lesionada tras volcadura; ningún conductor acepta su responsabilidad

Una mujer resultó lesionada y fue llevada a un hospital tras haber participado en un accidente vial registrado en el cruce de El Minero y Minería, en el fraccionamiento La Fragua de Saltillo, donde ninguno de los conductores involucrados aceptó la responsabilidad de lo ocurrido.

El accidente se registró minutos antes de las 10:30 horas de este sábado, cuando Ana Michelle “N”, de 23 años, circulaba sobre el bulevar El Minero a bordo de un Volkswagen Passat.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe ofrece 10 mil de recompensa a quien informe sobre robo de farolas