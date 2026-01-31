Saltillo: mujer resulta lesionada tras volcadura; ningún conductor acepta su responsabilidad

Coahuila
/ 31 enero 2026
    Saltillo: mujer resulta lesionada tras volcadura; ningún conductor acepta su responsabilidad
    Una mujer resultó lesionada luego de un choque que derivó en la volcadura de una camioneta en el cruce de los bulevares El Minero y Minería, en el fraccionamiento La Fragua. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una mujer resultó lesionada tras un accidente vial registrado en el cruce de los bulevares El Minero y Minería

Una mujer resultó lesionada y fue llevada a un hospital tras haber participado en un accidente vial registrado en el cruce de El Minero y Minería, en el fraccionamiento La Fragua de Saltillo, donde ninguno de los conductores involucrados aceptó la responsabilidad de lo ocurrido.

El accidente se registró minutos antes de las 10:30 horas de este sábado, cuando Ana Michelle “N”, de 23 años, circulaba sobre el bulevar El Minero a bordo de un Volkswagen Passat.

$!La camioneta involucrada terminó volcada sobre el camellón central tras el impacto, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.
La camioneta involucrada terminó volcada sobre el camellón central tras el impacto, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al cruce con el bulevar Minería, el automóvil se impactó contra una camioneta Toyota Tacoma, la cual se desplazaba con dirección al bulevar Jesús Valdés Sánchez por dicha vialidad.

Tras la colisión, la camioneta terminó volcada sobre el camellón central, mientras que el vehículo compacto presentó daños de consideración en su estructura.

La conductora del Volkswagen resultó con diversas lesiones, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración médica.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje y turnaron el caso al Ministerio Público, ya que ambos conductores aseguraron haber tenido la luz verde del semáforo.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje y turnaron el caso al Ministerio Público, ya que ambos conductores aseguraron haber tenido la luz verde del semáforo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente. El siniestro fue turnado al Ministerio Público, debido a que ambos conductores señalaron haber tenido la luz verde del semáforo al momento del impacto.

