Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban

De todas las personas que en 2025 aplicaron para obtener su licencia de conducir por primera vez en Coahuila, al 7.1 por ciento se le rechazó el documento al no acreditar el examen teórico que se aplica.

Datos de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) señalan que el año pasado se atendieron 124 mil solicitudes de licencia de conducir por primera vez en la entidad.

Sin embargo, de acuerdo con la dependencia encargada de realizar los trámites, del total, a 8 mil 820 solicitantes se les negó el documento, debido a que no acreditaron el examen teórico que se aplica.

¿CÓMO ES LA PRUEBA?

Recientemente, integrantes de VANGUARDIA realizaron el proceso para obtener la licencia de conducir en el módulo ubicado en el municipio de Ramos Arizpe.

El proceso que siguió el personal de este medio consistió, entre otros trámites, en un examen teórico de 10 preguntas de opción múltiple que se contesta de manera digital.

Entre las preguntas, por ejemplo, al solicitante se le pide identificar el símbolo de una zona escolar, o bien se hace la pregunta similar a “¿Qué es lo primero que debe hacer antes de encender el vehículo?”, teniendo respuestas como “ponerse el cinturón de seguridad” entre las opciones.

A su vez, se requiere al solicitante identificar la señalética de “ceda el paso” o “no continuar”.

Otra de las preguntas que se incluyen en el examen teórico es una similar a “¿Qué pasa en el cuerpo si usted consume alcohol?”.

¿Y EL EXAMEN PRÁCTICO?

La aplicación del examen práctico, es decir, que el solicitante demuestre su capacidad a bordo de un vehículo, actualmente no se realiza en la entidad a pesar de que el Artículo 243 de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila señala que para obtener la licencia por primera vez se debe “haber acreditado el examen pericial de manejo...”.

En enero del 2024, VANGUARDIA publicó el caso de un joven saltillense que obtuvo dos licencias de conducir -para automóvil particular y para motocicleta- sin tener conocimientos prácticos para manejar alguno de los dos vehículos.

En diciembre de 2025, luego de su comparecencia ante el Congreso de Coahuila, el titular de la SIDUM, Miguel Algara Acosta, señaló desconocer si en 2026 se volverán a aplicar los exámenes prácticos de manejo.

“No lo sé, eso todavía no lo tenemos, todavía no nos han notificado, pero lo estamos viendo en reuniones con sociedad civil y con otros organismos que están inmiscuidos en el asunto”, dijo el funcionario.