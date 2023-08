Saltillo: ¿Quién no los ha probado? Taquitos Reyna, el sabor que trasciende generaciones

Pero este negocio no es nuevo. Fue en la década de los 70s que el señor Ángel Reyna le comentó a su esposa María Guadalupe que iba a vender tacos en la calle.

Al ingresar es inevitable no sentirse como en la casa de la abuela o tías que solían recibir con amabilidad y rica comida.

“Mi mami le dijo que eso no iba a funcionar, porque la gente no estaba acostumbrada a comer en la calle. Que no iba a ser un buen negocio. Pero lo hizo por necesidad”, platica la señora Esmeralda Reyna.Una vez que se instaló con el nombre de San Francisco, justo afuera de una mueblería con el mismo nombre en el centro de la ciudad, fue todo un éxito. ¡Vendían 5 mil tacos diarios!

La señora Esmeralda comenta que el negocio tuvo varias ubicaciones y nombres como Taquitos Reyna, El Tizón, Taquería México.“No sé porque le cambiaba el nombre, pero la gente siempre los identificó”.

Cuenta la señora Esmeralda Reyna, con nostalgia, que su papá siempre les inculcó el espíritu de servicio y trabajar honestamente. Era un negocio familiar en donde ella era mesera.

Hoy, a casi 50 años de este negocio familiar la tradición se perpetua. La familia de la Señora Esmeralda Reyna cuenta con el restaurante. Ahí trabajan sus hijos Ángel, Jesús Banda, su nuera Fernanda y su esposo el señor Francisco Banda.

Fue su hijo Francisco Daniel Banda quien tuvo la inquietud de hacer tacos, “mis hermanos se encargaron de enseñarle y aprendió en muy poco tiempo. Como que la sazón lo traía en sus manos, porque mi papá ya no lo vio, pero pues es la misma sazón”.

El éxito del negocio continua en sus dos sucursales de la ciudad. Hoy la que se ubica en la calle Pedro Figueroa es atendida por su nieto en la cocina y en la parte de atención al cliente por su hija Esmeralda.

“Nosotros tenemos los derechos sobre el nombre. Hace 10 años se registró el nombre Sabanitas, porque mi papa quería asegurar la palabra por la familia, pero nunca fue celoso con el nombre (en el resto de los restaurantes de la ciudad) y hoy seguimos con lo mismo”, indica la señora Esmeralda Reyna quien está orgullosa de continúa con la tradición que inició su padre.