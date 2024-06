Saltillo: Regino Medina, víctima doble de la psoriasis; entre la enfermedad y la discriminación

Regino Medina nació con una condición que complica su vida, la psoriasis artrítica tipo nueve, que ataca su cuerpo constantemente desde su nacimiento. Desafortunadamente, no hay cura para este padecimiento, lo que no le permite realizar actividades de manera regular.

ASÍ NO SIRVES, TE VAS A MORIR DE HAMBRE

“Nunca en una ciudad me habían discriminado y humillado tanto como aquí en el centro de Saltillo. Fui a pedir trabajo, casi pasé por todo el centro caminando. Hubo como unas 15 o 20 personas que me dijeron: ‘Así no sirves, te vas a morir de hambre. No vas a servir para trabajar en nada’”, compartió Medina.

La psoriasis afecta su piel, generando llagas, además de malformaciones en diversos huesos, por lo que vive con un dolor constante. Aun así, está intentando darlo todo para sacar adelante a su familia.

“La psoriasis, según esto, es una enfermedad crónica, no es hereditaria ni contagiosa. Se supone que la va a heredar, según las estadísticas, el que nazca después de mi décima generación. La psoriasis artrítica tipo 9 dicen que le da solo a uno en cada 2 millones de personas. La psoriasis común por estrés es 1 en un millón”, explicó Medina Martínez.