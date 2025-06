Saltillo se prepara para despegar: Manolo Jiménez anuncia plan integral de conectividad aérea y nuevos proyectos estratégicos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que su administración trabaja en un ambicioso plan para fortalecer la conectividad aérea en la Región Sureste del Estado. Durante una entrevista reciente, detalló que Saltillo ya cuenta con vuelos confirmados a la Ciudad de México y una conexión estratégica con Monterrey, lo cual permite a los usuarios trasladarse desde la capital coahuilense hacia múltiples destinos nacionales e internacionales.

“Tenemos un plan que estamos terminando de pulir. Han habido algunos cambios, pero esperamos que a finales de este año tengamos un proyecto muy consolidado que podamos presentar”, afirmó.

Jiménez explicó que aunque el proyecto integral de conectividad aún no se presenta oficialmente, se ha permitido que algunas aerolíneas inicien operaciones conforme se van concretando los acuerdos.

AEROPUERTO LISTO PARA OPERAR

El Gobernador resaltó que el aeropuerto de Saltillo está prácticamente listo para aumentar su actividad, ya que fue remodelado poco antes de la pandemia. “Son solo detalles los que hacen falta para que empiece a jalar”, comentó.

Asimismo, señaló que en coordinación con autoridades federales se trabaja para mejorar la logística vial, ante los constantes accidentes en la carretera Saltillo-Monterrey, lo que hace aún más necesaria la alternativa aérea.

“No puede ser que un accidente colapse horas la vía. Le pedí al Fiscal y al Secretario de Seguridad que coordinen con la Guardia Nacional un operativo especial”, explicó.

SEGURIDAD EN CARRETERA Y COORDINACIÓN INTERESTATAL

Jiménez reconoció la problemática de asaltos en la autopista a Monterrey, especialmente en el tramo que cruza el estado de Nuevo León. Destacó que, del lado de Coahuila, el blindaje ha sido eficaz, gracias a la coordinación entre Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y Ejército.

“Del lado de Coahuila no me he enterado ni del intento de un asalto. El problema está entre casetas, ya en territorio de Nuevo León”, aclaró.

Señaló que ya solicitó al Fiscal del Estado reforzar la colaboración con sus contrapartes de Nuevo León para garantizar mayor seguridad en ese tramo.

SALUD: COAHUILA, CON MEJOR ABASTO Y ATENCIÓN

Otro de los temas abordados por el Mandatario fue el sistema estatal de salud, el cual, aseguró, se encuentra más fortalecido que en otras entidades gracias a la decisión de mantener el control local del sistema.

“Tenemos un abasto de medicamentos del 85 por ciento, mientras que en otros lugares apenas llega al 20 por ciento”, afirmó.

Jiménez Salinas explicó que el programa Salud popular, implementado desde el año pasado en Coahuila, tiene un modelo similar al nuevo plan “Casa por casa” anunciado a nivel federal. Celebró que ambos esfuerzos se complementen para atender a la población sin seguridad social, especialmente adultos mayores.