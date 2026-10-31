Saltillo toma los cruceros para promover una cultura vial responsable

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    Saltillo toma los cruceros para promover una cultura vial responsable
    Elementos de Tránsito orientan a automovilistas sobre las medidas básicas para prevenir accidentes en las calles de Saltillo. CORTESÍA

Agentes de Tránsito y Policía Preventiva instalarán filtros de concientización dos veces por semana en los cruceros de mayor circulación de Saltillo

Con mensajes dirigidos a fomentar una conducción responsable, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana pusieron en marcha una campaña de prevención de accidentes viales en distintos puntos de Saltillo, donde orientan a automovilistas sobre las principales medidas para reducir riesgos al volante.

La estrategia contempla la presencia de agentes de Tránsito y de la Policía Preventiva Municipal en intersecciones de alta circulación, donde entregan recomendaciones directamente a los conductores y sus acompañantes mediante carteles y mensajes colocados en las ventanillas de los vehículos.

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$!El uso del cinturón de seguridad y el respeto a los límites de velocidad forman parte de los mensajes difundidos durante la campaña.
El uso del cinturón de seguridad y el respeto a los límites de velocidad forman parte de los mensajes difundidos durante la campaña. CORTESÍA

Entre las principales indicaciones se encuentran utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, evitar manejar bajo los efectos del alcohol y conservar una distancia adecuada entre automóviles, medidas que buscan disminuir la posibilidad de percances y proteger tanto a quienes conducen como al resto de los usuarios de la vía pública.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia integral impulsada por el alcalde Javier Díaz González, en la que la seguridad vial constituye uno de los componentes fundamentales para mantener condiciones de tranquilidad y protección en la ciudad.

Durante esta semana, los operativos de concientización se instalaron en cuatro puntos estratégicos: el cruce del bulevar Moctezuma con Musa de León; Venustiano Carranza y avenida Universidad; Antonio Cárdenas y periférico Luis Echeverría Álvarez, así como en Fundadores y bulevar Mirasierra.

Garza Félix adelantó que los filtros no serán acciones aisladas, sino que se realizarán dos veces por semana y cambiarán de ubicación para cubrir diferentes sectores de Saltillo, principalmente en aquellos cruceros que registran una mayor afluencia de vehículos.

$!Los filtros de prevención se instalaron esta semana en cuatro cruceros estratégicos y se extenderán a otros sectores de la ciudad.
Los filtros de prevención se instalaron esta semana en cuatro cruceros estratégicos y se extenderán a otros sectores de la ciudad. CORTESÍA

El funcionario destacó que la participación de los automovilistas es indispensable para prevenir accidentes, por lo que insistió en la importancia de adoptar hábitos responsables al conducir y respetar las disposiciones de tránsito.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene estas labores como parte de sus actividades permanentes, junto con el trabajo de sus agrupamientos y áreas especializadas, con el propósito de fortalecer la prevención y contribuir a una movilidad más segura para la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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