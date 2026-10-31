Saltillo toma los cruceros para promover una cultura vial responsable

Con mensajes dirigidos a fomentar una conducción responsable, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana pusieron en marcha una campaña de prevención de accidentes viales en distintos puntos de Saltillo, donde orientan a automovilistas sobre las principales medidas para reducir riesgos al volante. La estrategia contempla la presencia de agentes de Tránsito y de la Policía Preventiva Municipal en intersecciones de alta circulación, donde entregan recomendaciones directamente a los conductores y sus acompañantes mediante carteles y mensajes colocados en las ventanillas de los vehículos.

Entre las principales indicaciones se encuentran utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, evitar manejar bajo los efectos del alcohol y conservar una distancia adecuada entre automóviles, medidas que buscan disminuir la posibilidad de percances y proteger tanto a quienes conducen como al resto de los usuarios de la vía pública. El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia integral impulsada por el alcalde Javier Díaz González, en la que la seguridad vial constituye uno de los componentes fundamentales para mantener condiciones de tranquilidad y protección en la ciudad. Durante esta semana, los operativos de concientización se instalaron en cuatro puntos estratégicos: el cruce del bulevar Moctezuma con Musa de León; Venustiano Carranza y avenida Universidad; Antonio Cárdenas y periférico Luis Echeverría Álvarez, así como en Fundadores y bulevar Mirasierra. Garza Félix adelantó que los filtros no serán acciones aisladas, sino que se realizarán dos veces por semana y cambiarán de ubicación para cubrir diferentes sectores de Saltillo, principalmente en aquellos cruceros que registran una mayor afluencia de vehículos.

El funcionario destacó que la participación de los automovilistas es indispensable para prevenir accidentes, por lo que insistió en la importancia de adoptar hábitos responsables al conducir y respetar las disposiciones de tránsito. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene estas labores como parte de sus actividades permanentes, junto con el trabajo de sus agrupamientos y áreas especializadas, con el propósito de fortalecer la prevención y contribuir a una movilidad más segura para la población.