Supera Saltillo las 60 mil acciones de reforestación en la ciudad

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    Supera Saltillo las 60 mil acciones de reforestación en la ciudad
    Las jornadas de reforestación se concentran en camellones, parques y espacios públicos de los distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Se informó que la meta es llegar a 100 mil plantaciones durante la administración; el 2026 registra 35 mil acciones y el 2025 sumó 25 mil

El Ayuntamiento de Saltillo informó que, en lo que va de la actual administración, se han plantado poco más de 60 mil árboles, pinos y plantas polinizadoras en distintos sectores de la ciudad, como parte de un programa de reforestación.

El alcalde Javier Díaz González atribuyó este avance al apoyo del Gobierno del Estado, así como a instancias federales como la Conafor y diversas instituciones de la región. Asimismo, señaló que las acciones continuarán en lo que resta del año y durante 2027, con la meta de alcanzar las 100 mil plantaciones al término de su gestión.

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“La idea es transformar a Saltillo en una ciudad más verde, con mejor calidad de vida y con mejor calidad del aire; con infraestructura verde, áreas más dignas para la recreación y la movilidad, con mayor oxigenación y captación de agua”, expresó el edil.

ESPECIES Y COLABORACIÓN

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, detalló que en lo que va de este año se han plantado poco más de 35 mil árboles, que se suman a las 25 mil acciones realizadas durante 2025.

$!La siembra de plantas polinizadoras forma parte de las acciones para mejorar el entorno urbano y la calidad del aire en la capital.
La siembra de plantas polinizadoras forma parte de las acciones para mejorar el entorno urbano y la calidad del aire en la capital. CORTESÍA

Entre las especies plantadas se encuentran pinos piñoneros y eldáricos, fresnos, encinos, truenos, maples y plantas polinizadoras como romero, lantana, bugambilia, duranta y rosa laurel. Las jornadas se han llevado a cabo en espacios públicos como plazas, parques y camellones, además de escuelas y empresas.

Indicó que durante el resto del año continuarán las labores de mantenimiento, saneamiento, recuperación y riego, tanto del arbolado recién plantado como del que ya existía en los distintos espacios de la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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