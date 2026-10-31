Supera Saltillo las 60 mil acciones de reforestación en la ciudad

El Ayuntamiento de Saltillo informó que, en lo que va de la actual administración, se han plantado poco más de 60 mil árboles, pinos y plantas polinizadoras en distintos sectores de la ciudad, como parte de un programa de reforestación. El alcalde Javier Díaz González atribuyó este avance al apoyo del Gobierno del Estado, así como a instancias federales como la Conafor y diversas instituciones de la región. Asimismo, señaló que las acciones continuarán en lo que resta del año y durante 2027, con la meta de alcanzar las 100 mil plantaciones al término de su gestión.

“La idea es transformar a Saltillo en una ciudad más verde, con mejor calidad de vida y con mejor calidad del aire; con infraestructura verde, áreas más dignas para la recreación y la movilidad, con mayor oxigenación y captación de agua”, expresó el edil. ESPECIES Y COLABORACIÓN El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, detalló que en lo que va de este año se han plantado poco más de 35 mil árboles, que se suman a las 25 mil acciones realizadas durante 2025.

Entre las especies plantadas se encuentran pinos piñoneros y eldáricos, fresnos, encinos, truenos, maples y plantas polinizadoras como romero, lantana, bugambilia, duranta y rosa laurel. Las jornadas se han llevado a cabo en espacios públicos como plazas, parques y camellones, además de escuelas y empresas. Indicó que durante el resto del año continuarán las labores de mantenimiento, saneamiento, recuperación y riego, tanto del arbolado recién plantado como del que ya existía en los distintos espacios de la ciudad.