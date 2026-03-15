Saltillo y Torreón lideran reparto de participaciones federales a municipios de Coahuila

El Periódico Oficial del Estado publicó la distribución de las participaciones federales correspondientes a los municipios para el ejercicio fiscal 2026, donde seis ayuntamientos concentrarán el 67.4 por ciento del total asignado.

De un monto global de 6 mil 379 millones 990 mil 556 pesos por concepto del Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, los municipios de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Ciudad Acuña y Ramos Arizpe recibirán en conjunto 4 mil 301 millones 479 mil 938 pesos.

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Saltillo encabeza la lista con 1 mil 491 millones 498 mil 411 pesos, seguido de Torreón con 1 mil 422 millones 254 mil 450 pesos. En un segundo bloque se ubican Monclova con 413 millones 558 mil 098 pesos, Piedras Negras con 338 millones 233 mil 195 pesos, Ciudad Acuña con 334 millones 033 mil 911 pesos y Ramos Arizpe con 301 millones 901 mil 873 pesos.

El documento establece que los municipios recibirán el 20 por ciento del total del Fondo General de Participaciones que perciba el estado. De ese monto, el 86.5 por ciento se distribuirá con base en criterios como población, recaudación de impuesto predial y derechos de agua, padrón vehicular e índices de esfuerzo recaudatorio, mientras que el 13.5 por ciento restante se asignará en partes iguales entre los 38 municipios.

En cuanto al Fondo de Fomento Municipal, los ayuntamientos recibirán el 100 por ciento de los recursos que correspondan al estado por este concepto.

Además, al sumar otros fondos participables como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Fondo de Compensación del ISAN, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el IEPS por la venta final de gasolinas y diésel, así como el ISR por enajenación de bienes inmuebles, los montos se incrementan.

Con estos conceptos adicionales, Saltillo alcanzará 1 mil 691 millones 734 mil 972 pesos y Torreón 1 mil 576 millones 375 mil 592 pesos. Monclova llegará a 466 millones 757 mil 135 pesos; Piedras Negras a 383 millones 956 mil 714 pesos; Ciudad Acuña a 372 millones 086 mil 593 pesos; y Ramos Arizpe a 333 millones 865 mil 855 pesos.

La distribución forma parte de las participaciones federales programadas para el ejercicio fiscal 2026 y establece los criterios bajo los cuales se asignarán los recursos a cada municipio de la entidad.