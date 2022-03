‘65 pesos la hora por limpiar una casa’; la publicación en redes que generó polémica entre usuarios de Saltillo

“Busco señora que me apoye con limpieza de una casa para hoy $65 la hora en Fracc.*** al norte de la ciudad”, eso se lee en una publicación emitida en un grupo de Facebook con usuarios de Saltillo, en el que se comparten cosas relacionadas a ventas de productos y servicios.

“¿$65? ¿Sabes cuánto se gasta nada más de traslado en camión? No se diga taxi, Uber, etc... No es posible que denigren tanto así el trabajo doméstico...”, escribió una mujer a la que le respondieron con comparativos de otros sueldos.

