A las 4:20, marcha cannábica tomó el Centro de Saltillo

La movilización inició a las 16:20 horas en la Alameda Zaragoza, desde donde el contingente avanzó por la calle Juan Aldama hasta la Plaza Nueva Tlaxcala, punto en el que se concentraron para continuar con el encuentro.

Con pancartas, consignas y el olor característico en el ambiente, cerca de 150 personas marcharon en Saltillo este 2 de mayo por el primer cuadro de la ciudad para exigir respeto al consumo de cannabis y el fin de la criminalización.

La protesta formó parte de una jornada nacional del movimiento cannábico, que se realizó de manera simultánea en distintas ciudades del país, con la intención de insistir en una regulación clara y en el reconocimiento pleno de los derechos de los usuarios.

Durante el recorrido, participantes señalaron que, aunque existen resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al consumo, en la práctica persisten detenciones y actos de hostigamiento por parte de autoridades.

“Hoy no venimos a escondernos, venimos a exigir lo que ya es un derecho”, expresaron al tiempo que mencionaron que aún falta claridad en la aplicación de la ley.

Explicaron que en fechas recientes han enfrentado situaciones de presión, lo que incluso influyó en la organización de la marcha, que se realizó sin equipo de sonido ni logística amplia.

Entre los asistentes también hubo quienes compartieron experiencias personales. Algunos de ellos relataron que han sido detenidos en distintas ocasiones por su apariencia, lo que les llevó a sumarse a la movilización.

Otros participantes señalaron que, aunque perciben un cambio gradual en la percepción social, la estigmatización continúa, por lo que consideraron necesario mantener este tipo de acciones en el espacio público.

La marcha concluyó sin incidentes y con un llamado a establecer reglas claras que permitan ejercer el consumo sin sanciones arbitrarias ni discriminación.