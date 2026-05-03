Muere motociclista tras días hospitalizado por accidente vial en Saltillo

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    Muere motociclista tras días hospitalizado por accidente vial en Saltillo
    El fallecimiento de la víctima cambió la situación legal del conductor, quien ahora enfrentará una reclasificación del delito a homicidio culposo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El presunto responsable había alcanzado un acuerdo para cubrir gastos médicos, pero tras el fallecimiento de la víctima su situación jurídica se agravó

José Eduardo ¨N¨ falleció la madrugada de este domingo en las instalaciones del Hospital General, tras ser víctima de un accidente automovilístico ocurrido en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

El hombre, de 41 años de edad y con domicilio en la colonia Lomas del Pedregal, fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley. Como probable responsable aparece Hugo Enrique “N”, quien conducía una camioneta Dodge RAM color blanca.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-conductor-en-completo-estado-de-ebriedad-al-impactarse-contra-una-luminaria-en-saltillo-NF20436812
$!El percance ocurrió cuando una camioneta Dodge RAM circulaba en reversa sobre avenida Central e impactó a una motocicleta en movimiento.
El percance ocurrió cuando una camioneta Dodge RAM circulaba en reversa sobre avenida Central e impactó a una motocicleta en movimiento. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La noche del 28 de abril, Hugo circulaba de reversa por la avenida Central, antes de la calle 19, con la intención de ingresar a una privada. En ese momento, impactó a una motocicleta que se desplazaba por la misma avenida en sentido de sur a norte.

Tras el impacto, José Eduardo y su acompañante, Alejandra Judith ¨N¨, resultaron gravemente lesionados. El primero presentó un traumatismo craneoencefálico, mientras que su acompañante fue reportada fuera de peligro.

$!Autoridades municipales detuvieron al presunto responsable en el lugar y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.
Autoridades municipales detuvieron al presunto responsable en el lugar y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el lugar, autoridades municipales procedieron al aseguramiento del probable responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Días después, se llegó a un acuerdo entre la aseguradora de la camioneta y los familiares de la víctima. Se comprometieron a cubrir los gastos hospitalarios y, ahora con el fallecimiento, la situación legal del probable responsable se complicó.

$!Tras el choque, el conductor de la motocicleta resultó con traumatismo craneoencefálico, mientras que su acompañante fue reportada fuera de peligro.
Tras el choque, el conductor de la motocicleta resultó con traumatismo craneoencefálico, mientras que su acompañante fue reportada fuera de peligro. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Será citado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para reclasificar el delito, pasando de lesiones a homicidio culposo.

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