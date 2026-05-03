Muere motociclista tras días hospitalizado por accidente vial en Saltillo

José Eduardo ¨N¨ falleció la madrugada de este domingo en las instalaciones del Hospital General, tras ser víctima de un accidente automovilístico ocurrido en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo. El hombre, de 41 años de edad y con domicilio en la colonia Lomas del Pedregal, fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley. Como probable responsable aparece Hugo Enrique “N”, quien conducía una camioneta Dodge RAM color blanca.

La noche del 28 de abril, Hugo circulaba de reversa por la avenida Central, antes de la calle 19, con la intención de ingresar a una privada. En ese momento, impactó a una motocicleta que se desplazaba por la misma avenida en sentido de sur a norte. Tras el impacto, José Eduardo y su acompañante, Alejandra Judith ¨N¨, resultaron gravemente lesionados. El primero presentó un traumatismo craneoencefálico, mientras que su acompañante fue reportada fuera de peligro.

En el lugar, autoridades municipales procedieron al aseguramiento del probable responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Días después, se llegó a un acuerdo entre la aseguradora de la camioneta y los familiares de la víctima. Se comprometieron a cubrir los gastos hospitalarios y, ahora con el fallecimiento, la situación legal del probable responsable se complicó.

Será citado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para reclasificar el delito, pasando de lesiones a homicidio culposo.