¿A qué más le temen los saltillenses? Se desata pánico colectivo a raíz de página que exhibe a padres deudores de pensiones

Entre los comentarios, hubo quienes expusieron que el ‘quemar’ las personas en redes sociales no es una opción para solucionar los conflictos . Incluso, recomendaron acudir con las autoridades correspondientes para presentar las denuncias y que se dé el seguimiento de los casos.

Luego de que se viralizó la página denominada “Los Que No Dan Pensión Saltillo” , la conversación en redes sociales giró en torno a la postura, tanto a favor como en contra, de los usuarios en redes sociales ante la función de esta página, cuyo fin es exhibir a los padres que no pagan la pensión de sus hijos.

Por otro lado, usuarios también externaron su interés porque se creen más páginas para exhibir a personas. Entre los temas que propusieron, circulan: ex esposas que no dejan ver a hijos, madres desobligadas, los que realizan fraudes en redes, vendedores falsos, ex novios infieles, mamás solteras, entre otros.