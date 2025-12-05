Planea Trump reactivar la Doctrina Monroe para consolidar a EU como líder en América

Internacional
/ 5 diciembre 2025
    Planea Trump reactivar la Doctrina Monroe para consolidar a EU como líder en América
    El presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington. Foto: AP/Julia Demaree Nikhinson

La política exterior del presidente estadounidense pretende impedir la intervención de potencias extranjeras en los asuntos del continente americano

MIAMI- El Gobierno de Donald Trump busca restablecer la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y restringir la presencia de fuerzas y competidores económicos fuera de la región, según la nueva política exterior divulgada por la Casa Blanca.

A semejanza de la Doctrina Monroe, la política exterior de Trump pretende impedir la intervención de potencias extranjeras en los asuntos del continente americano y, en esta nueva etapa, se enfocará en “reclutar” o “incorporar” aliados afines al gobierno estadounidense y “expandir” su influencia en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Trump ve paz ‘eventualmente’ en Ucrania después de que Rusia rechazó el último plan

Se trata de una aplicación más estricta de la política del expresidente James Monroe (1817-1825) para recuperar la primacía de EE.UU. en el continente y proteger tanto su territorio como el acceso a zonas consideradas estratégicas en la región.

Washington buscará así impedir que potencias ajenas desplieguen fuerzas, recursos militares o adquieran activos críticos en América, al considerar que esto constituye un riesgo para la seguridad nacional.

Contra la migración y el narcotráfico

Bajo la premisa de “incorporar”, el Gobierno Trump espera trabajar con países aliados ya consolidados en la región para frenar la migración irregular, detener el flujo de drogas y reforzar la estabilidad tanto en tierra como en el mar.

Se trata de gobiernos capaces de contribuir a una estabilidad tolerable, incluso más allá de sus propias fronteras, detalla.

$!Con el objetivo de consolidar a EU como el principal poder del continente americano, el gobierno de Donald Trump planea restablecer la Doctrina Monroe.
Con el objetivo de consolidar a EU como el principal poder del continente americano, el gobierno de Donald Trump planea restablecer la Doctrina Monroe. Evan Vucci / AP

Esas naciones tendrían un papel relevante en la contención de la migración irregular, el combate a los cárteles, el acercamiento de cadenas de producción y el fortalecimiento de economías locales.

La propuesta indica que Estados Unidos recompensará a gobiernos y partidos que compartan su visión estratégica, pero subraya que también es posible trabajar con otros que, aunque tengan perspectivas diferentes, mantengan intereses comunes con Washington.

Estados Unidos llama también a reconsiderar su presencia militar en el continente y busca alejar su despliegue en áreas cuya importancia ha disminuido.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La lucha de EU contra el fentanilo ha permitido el auge de la cocaína en América Latina?

También pretende reforzar la presencia de la Guardia Costera y la Marina para controlar rutas marítimas, frenar la migración irregular por mar y limitar el tráfico de personas y drogas.

Plantea igualmente realizar despliegues dirigidos a asegurar la frontera y combatir a los cárteles, incluyendo el uso de fuerza letal cuando sea necesario, así como establecer o ampliar accesos en ubicaciones consideradas estratégicas.

En cuanto a “expandir”, busca ampliar su red de socios y consolidar su posición como principal aliado económico y de seguridad para las Américas.

Los gobiernos adversos

El enfoque resalta la importancia de atraer a países con los que Estados Unidos mantiene relaciones menos estrechas y de disuadirlos de buscar cooperación con actores externos.

”Algunas influencias extranjeras serán difíciles de revertir debido a las alineaciones políticas entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores externos. Sin embargo, muchos gobiernos no están ideológicamente alineados con esas potencias, sino que hacen negocios con ellas por razones como costos más bajos o menos regulaciones” detalla.

Enfatiza que actores externos han incrementado su presencia en América Latina mediante proyectos que podrían perjudicar los intereses económicos de Estados Unidos y presentar riesgos estratégicos a futuro.

Considera que permitir esa expansión ha sido un “grave error” y sostiene que la primacía estadounidense en el continente es una condición necesaria para su seguridad y prosperidad.

Reconoce que en algunos países será difícil revertir la influencia extranjera debido a afinidades políticas, pero afirma que en otros casos las razones son económicas, como costos más bajos o menos regulaciones. Sostiene que Washington ha tenido éxito al explicar los costos ocultos de esas ofertas externas, incluidos riesgos de espionaje, vulnerabilidades de ciberseguridad y endeudamiento.

El terreno económico y armamentista

La estrategia destaca la diplomacia comercial y propone utilizar aranceles y acuerdos de comercio recíproco para fortalecer la economía estadounidense y la de sus aliados continentales.

Washington aspira a que los países de la región refuercen sus economías internas y se conviertan en mercados más atractivos para la inversión estadounidense.

La política también subraya la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro continental para reducir dependencias externas y aumentar la resiliencia económica. En paralelo, plantea profundizar las alianzas de seguridad mediante ventas de armamento, intercambio de inteligencia y ejercicios conjuntos.

Temas


política
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Luego del sorteo para el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión trilateral con sus homólogos de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y de Canadá, el Primer Ministro Mark Carney.

Sheinbaum se reúne con Trump y Carney, acordaron ‘seguir trabajando juntos para temas comerciales’
David Boone de la Garza es abogado egresado de la UAdeC y tiene formación jurídica sólida.

Colocan a saltillense David Boone en equipo cercano de Ernestina Godoy en FGR
El pronunciamiento ocurre en medio de un entorno político complejo para la Presidenta, quien en semanas recientes ha sido blanco de críticas por parte del dueño de TV Azteca.

Aplaude Trump a Sheinbaum: Es una muy buena mujer’, dice en pleno acto de la FIFA
Fechas, sedes y precios: así quedan los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en México

Mundial 2026 en México: partidos confirmados, grupos involucrados y cuánto costarán los boletos
Las y los trabajadores de México han sido alertados por una ‘amenaza’ del Servicio de Atención Tributaria (SAT), ante la posible cancelación de cuentas bancarias.

SAT va por cuentas bancarias de tributarios con adeudos fiscales: Revisa si estás en la lista
Oferta. El catálogo incluirá producciones de HBO como ‘The Big Bang Theory’, ‘The Sopranos’ o ‘Game of Thrones’, o películas como ‘The Wizard of Oz’ y del universo DC,.

¿Cómo será Netflix tras la compra de Warner Bros.?
El programa social del Gobierno Federal, JCF, impulsado desde 2019, busca beneficiar a personas entre los 18 a 29 años que no estudien ni trabajan por medio de una capacitación laboral en centros de trabajo.

Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán más de 9 mil pesos en 2026 con aumento al salario mínimo